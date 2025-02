Une conférence du MEB pour comprendre comment la culture profite largement à l’économie monégasque

Cette nouvelle conférence enrichissante a eu lieu dans les locaux de MonacoTech le jeudi 6 février 2025.

Le Club Eco Monaco s’est intéressé au lien entre la culture et l’économie monégasque lors d’une conférence organisée par le Monaco Economic Board (MEB) et le Groupe Nice-Matin. Pour ce faire, cinq acteurs du secteur culturel ainsi que Lionel Beffre, Conseiller du Gouvernement, sont intervenus à tour de rôle.

La conférence, animée par Denis Carreaux, directeur des rédactions du Groupe Nice-Matin, a d’abord donné la parole à Bruno Mantovani, Directeur Artistique du Festival Printemps des Arts Monte-Carlo. Il a alors défendu la vision culturelle de Monaco qui permet à son festival d’exister.

Ce point de vue, Guillaume de Sardes, Chargé du Département Développement du Nouveau Musée National de Monaco (NMNM), le partage entièrement. « La présence d’un musée comme le NMNM envoie clairement un message à une population susceptible d’être attirée par Monaco en tant que lieu de résidence, sensible à cette exigence de qualité” affirme-t-il.

Galerie d’art, maison de ventes aux enchères…

Parmi les intervenants, il y avait aussi le Directeur de la galerie d’art Opera Gallery qui a expliqué pourquoi avoir choisi Monaco comme lieu d’exposition : “il y a des amateurs d’arts parmi les résidents qui ont des collections de très grande qualité et il faut pouvoir répondre à cette demande, nous sommes là pour ça ».

Implantée sur le territoire monégasque depuis 2015, la maison de ventes aux enchères Artcurial a rappelé que chacune des ventes est synonyme de versement de TVA tout en soulignant ses nombreuses collaborations comme la Monaco Art Week ou encore la vente de sculptures organisée avec la Monte-Carlo SBM.

Lieu incontournable de la culture à Monaco, le Grimaldi Forum accueille toutes les grandes institutions ( Ballets de Monte-Carlo, Orchestre Philharmonique, Opéra, etc.) pour des spectacles exceptionnels. “En tout, nous organisons 40 évènements culturels par an qui attirent entre 120 000 et 150 000 visiteurs” précise Catherine Alestchenkoff, Directrice des Evénements Culturels avant d’ajouter que les retombées sont estimées à 10 millions d’euros par an pour le pays.

Enfin, tous les intervenants n’ont pas manqué de souligner le soutien à la culture de la famille princière et notamment de la Princesse de Hanovre qui s’implique énormément dans la vie culturelle monégasque.