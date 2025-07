Monaco Yacht Show 2025 : un programme inédit pour repenser l’avenir du yachting

Le Monaco Yacht Show dévoile son programme de conférences 2025, transformant le rendez-vous mondain en laboratoire d’idées pour un yachting plus durable.

Le Monaco Yacht Show réinvente sa formule avec le lancement du Monaco Yacht Summit, une plateforme d’échanges qui transcende le simple salon nautique pour devenir un véritable think tank de l’industrie. Du 24 au 27 septembre 2025, experts, ingénieurs, designers et propriétaires convergeront vers Port Hercule pour repenser l’avenir du yachting de luxe.

La durabilité au cœur des débats

La conférence d’ouverture du 24 septembre (10h30-11h30) donnera le ton avec un focus particulier sur la durabilité environnementale. Cette session inaugurale réunira des experts de premier plan pour analyser les initiatives en cours et esquisser les contours d’un yachting plus responsable. Un défi de taille pour une industrie historiquement synonyme d’opulence et d’insouciance écologique.

L’océan à l’honneur avec David Attenborough

Moment phare du programme, la projection du film-documentaire « Ocean with David Attenborough » le 24 septembre promet d’émouvoir. En présence du réalisateur Toby Nowlan, cette œuvre explore la beauté fragile des océans, rappelant aux acteurs du yachting leur responsabilité envers ces écosystèmes marins qu’ils côtoient quotidiennement.

Un écosystème en mutation

« Le Monaco Yacht Summit entend jouer un rôle moteur dans la réflexion et l’évolution de l’industrie, » souligne Gaëlle Tallarida, Directrice Générale du MYS. Cette initiative illustre la volonté du secteur de se réinventer, alliant innovation technologique et préoccupations environnementales.

Les tables rondes, organisées en partenariat avec SuperYacht Times, aborderont design innovant et durabilité. Un programme complet sera dévoilé en août, promettant des échanges passionnants dans le Conference Hall sponsorisé par Isoclima, au virage Louis Chiron.

L’accès reste libre pour tous les participants accrédités au salon.