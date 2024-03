Le Prince Albert II présent pour la Monaco Blue Initiative

La quinzième édition de cette journée d’échanges et de conférences autour de l’océan s’est déroulée ce lundi.

Scientifiques, décideurs et organisations internationales se sont réunis au Musée océanographique de Monaco pour évoquer le futur de l’océan, les objectifs de la prochaine décennie, l’économie bleu ou encore le rôle de la Méditerrannée. En 15 ans, la Monaco Blue Initiative, organisée par la Fondation Prince Albert II (FPA2) est déjà le témoin d’une certaine évolution, notamment politique. « La surface des Aires Marines Protégées a augmenté. On ne sait si on va arriver à 30% en 2030, certains pays y sont déjà et c’est à nous de suivre l’exemple », détaille Philippe Mondielli Directeur scientifique de la FPA2, au micro de Monaco Info.

©JC Vinaj – Olivier Huitel / FPA2

Parmi les intervenants, le Prince Albert a pris la parole et est venu, une fois de plus, prouver son engagement auprès des océans et de leur protection. L’ambassadeur de France pour les pôles et les enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor, était également présent. « Il y a 15 ans, tous ça n’était pas sur la table, tous ces grands sujets sur l’océan. En 15 ans, il y a un travail énorme qui a été fait sur l’océan, un peu comparable à ce qui a été fait pour le climat avec les différentes COP et notamment à Paris », a-t-il évoqué au micro de la chaîne monégasque.

©JC Vinaj – Olivier Huitel / FPA2

L’océan sera aussi au coeur des discussions en 2025 et à Nice notamment, à l’occasion de la Conférence des Nations Unies pour l’Océan. « C’est une conférence très importante, nous aimerions faire aussi bien qu’à Paris avec l’accord pour le climat (Adopté en 2015, ndlr) », conclut Olivier Poivre d’Arvor.

