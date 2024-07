142e session du CIO à Paris : le Prince Albert II salue le « travail tout à fait remarquable » des JO 2024

C’est lors de cette session que seront choisies les villes hôtes des Jeux Olympiques d’Hiver de 2030 et 2034.

Depuis hier, le Palais des Congrès de la Porte de Maillot à Paris accueille la 142e session du Comité international olympique (CIO). Sous la présidence de Thomas Bach, cette grande assemblée réunit les 107 membres du CIO, dont le Prince Albert II, membre depuis 1985 et président de la Commission héritage et durabilité depuis 2015.

La cérémonie d’ouverture avait eu lieu lundi soir, à la Fondation Louis Vuitton, où le président français s’était rendu. La session, quant à elle, a pleinement commencé hier et devrait s’achever aujourd’hui.

Pendant ces deux jours, plusieurs points cruciaux sont abordés. Parmi eux, la présentation du rapport annuel du CIO et également des discussions sur la mise à jour de la Charte olympique. Autre sujet, on ne peut plus important : le choix des villes hôtes pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030 où la France, unique candidate, devrait sans surprise être sélectionnée.

Lors de la première journée de travail et à l’issu de l’examen du rapport d’activité du comité d’organisation des JO 2024, le Prince Albert II a pris la parole pour exprimer sa gratitude et ses félicitations aux organisateurs :

« J’aimerais, en tant que Président de la Commission Durabilité et Héritage, vous remercier et vous féliciter pour le travail extraordinaire qui a été accompli dans la préparation de ces Jeux du point de vue de la durabilité et de l’héritage mais pas seulement. Du point de la responsabilité sociale, de l’inclusion, de tous les aspects que vous avez présentés et qui entrent en jeu. C’est un travail tout à fait remarquable.