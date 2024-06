Paris 2024 : Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont présenté les athlètes monégasques en lice pour les Jeux Olympiques

Ce jeudi 27 juin au cœur du prestigieux Yacht Club, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont présenté les cinq athlètes monégasques qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans quelques semaines.

Vêtus de blanc et de rouge, le Couple Princier était aux côtés d’Yvette Lambin-Berti, Secrétaire général du Comité Olympique Monégasque, pour la présentation officielle des cinq athlètes olympiques.

Le 26 juillet prochain, tous les yeux seront tournés vers Paris lors de la Cérémonie d’ouverture des 33e Jeux Olympiques d’été de l’Histoire. Pour l’occasion, Lisa Pou et Théo Druenne ont été désignés porte-drapeaux par le Prince.

« Nos athlètes s’apprêtent à vivre une expérience unique et exceptionnelle à Paris. Je sais le travail et la passion qu’il a fallu pour chacune et chacun d’entre vous pour parvenir à ce haut niveau de performances. Tout au long des journées de compétition qui se profilent pour vous, nous serons à vos côtés pour vous soutenir. Vous allez représenter notre pays, vous allez défendre nos couleurs et vous le ferez avec envie, enthousiasme, ténacité et talent.

Vous allez vous surpasser pour n’avoir aucun regret et donner le meilleur de vous même. Pour cela, nous avons toute confiance en vous. Au nom du Comité Olympique Monégasque, je tiens à vous exprimer mes encouragements les plus sincères et chaleureux. De tout cœur, je vous souhaite de vivre pleinement les Jeux Olympiques 2024 », a déclaré le Souverain dans son discours.

Voici la liste officielle des athlètes monégasques pour Paris 2024 :

Daghe Munegu !

L’arrivée du Couple Princier au Yacht Club de Monaco Le Souverain, Marie-Charlotte Gastaud et Quentin Antognelli La pongiste Xiaoxin Yang Le nageur Théo Druenne Lisa Pou, Xiaoxin Yang et Théo Druenne Le rameur Quentin Antognelli Les deux porte-drapeaux monégasques pour les JO de Paris 2024 Les athlètes autour de Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire général du Comité Olympique Monégasque

Crédits photos : Direction de la Communication / Manuel Vitali

