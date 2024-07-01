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Париж 2024: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен представили монакских спортсменов-участников Олимпийских игр

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 1 июля 2024
prince albert II princesse charlène athlètes monégasques jeux olympiques 1
Княжеская чета со спортсменами-участниками Олимпийских игр в Париже 2024 года © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)
Автор: Anaïs Riu
- 1 июля 2024

В этот четверг, 27 июня, в престижном Яхт-клубе Князь Альбер II и Княгиня Шарлен представили пять монакских спортсменов, которые через несколько недель выступят на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Княжескую чету, одетую в красно-белое, сопровождала Иветт Ламбен-Берти, Генеральный секретарь Монакского олимпийского комитета, с которой они вместе официально представили пять олимпийских атлетов.

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26 июля все внимание будет приковано к Парижу, к церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в истории. По этому случаю Князь назначил знаменосцами Монако Лизу Пу и Тео Друен.

«Наши спортсмены готовятся к уникальному и исключительному событию в Париже. Я знаю, сколько работы и воли надо было каждому из вас, чтобы достичь такого высокого уровня мастерства. Мы будем поддерживать вас на протяжении всех предстоящих вам соревнований. Вы будете представлять нашу страну, защищать наш флаг, и вы будете это делать с желанием, энтузиазмом, упорством и талантом. 

Вы превозможете сами себя, чтобы приложить все свои силы и ни о чем потом не жалеть.  Мы вам в этом полностью доверяем. От имени Монакского олимпийского комитета я выражаю вам самые искренние и теплые пожелания. Я от всей души желаю вам полностью насладиться Олимпийскими играми 2024 года», заявил Князь в своей речи.

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Официальный список монакских атлетов-участников Олимпийских игр 2024 года в Париже:

Daghe Munegu!

Прибытие Княжеской четы в Яхт-клуб Монако
Князь, Мари-Шарлот Гасто и Квентин Антонелли
Сяосин Янг, настольный теннис
Тео Дрюен, плаванье
Лиза Пу, Сяосин Янг и Тео Дрюен
Квентин Антонелли, гребля
Монакские знаменосцы на Олимпийских играх 2024 года в Париже
Спортсмены с госпожой Иветт Ламбен-Берти, Генеральным секретарем Монакского олимпийского комитета

Фотографии: Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

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