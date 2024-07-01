Париж 2024: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен представили монакских спортсменов-участников Олимпийских игр
В этот четверг, 27 июня, в престижном Яхт-клубе Князь Альбер II и Княгиня Шарлен представили пять монакских спортсменов, которые через несколько недель выступят на Олимпийских играх в Париже 2024 года.
Княжескую чету, одетую в красно-белое, сопровождала Иветт Ламбен-Берти, Генеральный секретарь Монакского олимпийского комитета, с которой они вместе официально представили пять олимпийских атлетов.
26 июля все внимание будет приковано к Парижу, к церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в истории. По этому случаю Князь назначил знаменосцами Монако Лизу Пу и Тео Друен.
«Наши спортсмены готовятся к уникальному и исключительному событию в Париже. Я знаю, сколько работы и воли надо было каждому из вас, чтобы достичь такого высокого уровня мастерства. Мы будем поддерживать вас на протяжении всех предстоящих вам соревнований. Вы будете представлять нашу страну, защищать наш флаг, и вы будете это делать с желанием, энтузиазмом, упорством и талантом.
Вы превозможете сами себя, чтобы приложить все свои силы и ни о чем потом не жалеть. Мы вам в этом полностью доверяем. От имени Монакского олимпийского комитета я выражаю вам самые искренние и теплые пожелания. Я от всей души желаю вам полностью насладиться Олимпийскими играми 2024 года», заявил Князь в своей речи.
Официальный список монакских атлетов-участников Олимпийских игр 2024 года в Париже:
- Лиза Пу – плаванье
- Тео Друен – плаванье
- Сяосин Янг – настольный теннис
- Квентин Антонелли – гребля
- Мари-Шарлот Гасто – легкая атлетика
Daghe Munegu!
Фотографии: Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)