Париж 2024: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен представили монакских спортсменов-участников Олимпийских игр

В этот четверг, 27 июня, в престижном Яхт-клубе Князь Альбер II и Княгиня Шарлен представили пять монакских спортсменов, которые через несколько недель выступят на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Княжескую чету, одетую в красно-белое, сопровождала Иветт Ламбен-Берти, Генеральный секретарь Монакского олимпийского комитета, с которой они вместе официально представили пять олимпийских атлетов .

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26 июля все внимание будет приковано к Парижу, к церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в истории. По этому случаю Князь назначил знаменосцами Монако Лизу Пу и Тео Друен.

«Наши спортсмены готовятся к уникальному и исключительному событию в Париже. Я знаю, сколько работы и воли надо было каждому из вас, чтобы достичь такого высокого уровня мастерства. Мы будем поддерживать вас на протяжении всех предстоящих вам соревнований. Вы будете представлять нашу страну, защищать наш флаг, и вы будете это делать с желанием, энтузиазмом, упорством и талантом.

Вы превозможете сами себя, чтобы приложить все свои силы и ни о чем потом не жалеть. Мы вам в этом полностью доверяем. От имени Монакского олимпийского комитета я выражаю вам самые искренние и теплые пожелания. Я от всей души желаю вам полностью насладиться Олимпийскими играми 2024 года», заявил Князь в своей речи.

Официальный список монакских атлетов-участников Олимпийских игр 2024 года в Париже:

Daghe Munegu!

Прибытие Княжеской четы в Яхт-клуб Монако Князь, Мари-Шарлот Гасто и Квентин Антонелли Сяосин Янг, настольный теннис Тео Дрюен, плаванье Лиза Пу, Сяосин Янг и Тео Дрюен Квентин Антонелли, гребля Монакские знаменосцы на Олимпийских играх 2024 года в Париже Спортсмены с госпожой Иветт Ламбен-Берти, Генеральным секретарем Монакского олимпийского комитета

Фотографии: Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

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