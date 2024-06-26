Княгиня Шарлен отпраздновала 130-летие Олимпийских игр в Сорбонне

Княгиня Шарлен вместе с Томасом Бахом, Тони Эстанге и Мишель Йео на праздничном концерте в Сорбонне © Эрик Матон / Княжеский дворец

Концерт почтили своим присутствием Томас Бах (Thomas Bach), Тони Эстанге (Tony Estanguet) и актриса Мишель Йео (Michelle Yeoh).

130 лет назад началась история современных Олимпийских игр. Чтобы отдать дань уважения Пьеру де Кубертену, возродившему Игры, в парижской Сорбонне был организован уникальный концерт.

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Место проведения, выбранное Ассоциацией семьи Пьера де Кубертена, было выбрано не случайно. Именно в амфитеатре Сорбонны 23 июня 1894 года Пьер де Кубертен объявил о возрождении Олимпийских игр.

Княгиня Шарлен прибыла в Париж в воскресенье, чтобы принять участие в концерте вместе с президентом Международного Олимпийского Комитета Томасом Бахом, председателем Организационного комитета Олимпийских игр в Париже в 2024 г Тони Эстанге и актрисой и членом МОК Мишель Йео.

Княгиня Шарлен с Тони Эстанге и председателем Ассоциации семьи Пьера де Кубертена Александрой де Навасель де Кубертен © Эрик Матон / Княжеский дворец

На прошлой неделе Княгиня Шарлен, как бывшая профессиональная пловчиха, участвовавшая в Олимпийских играх в Сиднее, приняла участие в эстафете олимпийского огня в Монако. Княгиня также активно занимается продвижением образования через спорт и просвещением в области безопасности на воде посредством своего Фонда.

Олимпийский огонь в Монако: «Высокая честь и сильные эмоции», рассказывает Княгиня Шарлен

Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах во время своей речи © Эрик Матон / Княжеский дворец

Мероприятие, организованное в партнерстве с Региональными центрами университетских и школьных дел (CROUS), прошло под аккомпанемент Оркестра и хора Парижских университетов (OCUP). Студенты получили возможность посетить его бесплатно. В программе вечера прозвучали Олимпийский гимн Самараса, «Тико-Тико» д’Абреу, четвертая часть седьмой симфонии Бетховена, а завершился концерт исполнением «Оды к радости» Бетховена. Вечер завершился коктейльным приёмом.