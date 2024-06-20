Олимпийский огонь в Монако: «Высокая честь и сильные эмоции», рассказывает Княгиня Шарлен

Княгиня Шарлен рядом с Князем Альбером II рассказала в эфире Monaco Info о своих впечатлениях об Олимпийском огне, который она несла во вторник 18 июня перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Вчера на Скале Княгиня была гордой и улыбающейся. Она выступала в своем амплуа. Бывшая профессиональная пловчиха и супруга Князя участвовала в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, где заняла пятое место, а затем – в Играх Содружества в 2002 году, где завоевала серебряную медаль.

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Сопровождая Князя во время эстафеты Олимпийского огня, а потом с детьми на финише Княгиня окунулась в сладкие воспоминания. «С тех пор, когда я выступала на соревнованиях и представляла свою страну – это высокая честь и сильные эмоции. Я счастлива, что моя семья и все население смогли вместе разделить этот момент. Это также прекрасно для моих детей», заявила она журналистке Эмили Руссо в эфире Monaco Info.

© Дирекция по связям

© Дирекция по связям

«Великолепный и мощный символ»

Также бывший олимпийский спортсмен, Князь участвовал в пяти Олимпийских играх с 1988 года в Калгари до 2002 года в Солт-Лейк-Сити в составе монакской команды по бобслею. В 1994 году Князь был назначен Президентом монакского Олимпийского комитета, а через год стал членом Международного олимпийского комитета.

Он не мог участвовать в первом проходе Олимпийского огня по Княжеству 56 лет назад, но на этот раз насладился этим уникальным торжественным моментом. «Это очень волнительно. Я знал, что будут эмоции и активное массовое участие, но я увидел столько молодежи на Дворцовой площади и по всему маршруту, что это просто великолепно!

К сожалению, меня не было в Монако в январе 1968 года, когда Олимпийский огонь проходил перед зимними играми в Гренобле, и я не мог пережить этот момент. Я уже несколько раз нес Олимпийский огонь в других странах, перед летними и зимними играми, но пронести его по своей стране – это совсем другое удовольствие и особое значение.

Я был счастлив прожить этот момент с Княгиней Шарлен, с нашими детьми, конечно, и с нашими великолепными спортсменами, сопровождавшими нас. Это – великолепный и мощный символ. Я искренне счастлив, что Олимпийский огонь прошел по Монако. Может, когда-нибудь он вернется к нам еще раз!» заявил Князь с гордостью.

© Дирекция по связям

© Дирекция по связям

Исторические вехи Монако на Олимпийских играх