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Князь Альбер II, Княгиня Шарлен с детьми и Шарль Лёклер: светский бомонд и толпы зрителей на грандиозной эстафете олимпийского огня в Монако!

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 19 июня 2024
олимпийский-огонь-монако-князь-альбер-ii-княгиня-шарлен
© Monaco Tribune / Астрид Бержес
Автор: Anaïs Riu
- 19 июня 2024

18 июня стал историческим днем для Княжества Монако, когда оно во второй раз приветствовало олимпийский огонь на своей земле. На этом важном событии присутствовали многие члены Княжеской семьи, представители правительства и Олимпийского комитета Монако.

Во вторник, 18 июня, через всё Княжество: от порта Эркюль до Дворцовой площади — прошла эстафета олимпийского огня. Шесть факелоносцев — Шарль Лёклер (Charles Leclerc), Александра Колетти (Alexandra Coletti), Сяосинь Ян (Xiaoxin Yang), Руди Ринальди (Rudy Rinaldi), Князь Альбер II и его супруга, Княгиня Шарлен — поочередно несли факел до подиума у парадного входа во дворец.

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Предлагаем вашему вниманию несколько исторических кадров этого знакового для Монако события.

Близнецы Княжеской четы: Принцесса Габриэлла и Наследный принц Жак
Гонщик «Формулы-1» Шарль Лёклер и Княгиня Шарлен
Мария-Каролина и Мария-Кьяра из дома Бурбон-две Сицилии
Принцесса Каролина
Пьер Казираги, Принцесса Каролина и Мелани-Антуанетта де Масси

Фото: Monaco Tribune / Астрид Бержес

Исторические вехи Монако на Олимпийских играх

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