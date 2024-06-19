Князь Альбер II, Княгиня Шарлен с детьми и Шарль Лёклер: светский бомонд и толпы зрителей на грандиозной эстафете олимпийского огня в Монако!
18 июня стал историческим днем для Княжества Монако, когда оно во второй раз приветствовало олимпийский огонь на своей земле. На этом важном событии присутствовали многие члены Княжеской семьи, представители правительства и Олимпийского комитета Монако.
Во вторник, 18 июня, через всё Княжество: от порта Эркюль до Дворцовой площади — прошла эстафета олимпийского огня. Шесть факелоносцев — Шарль Лёклер (Charles Leclerc), Александра Колетти (Alexandra Coletti), Сяосинь Ян (Xiaoxin Yang), Руди Ринальди (Rudy Rinaldi), Князь Альбер II и его супруга, Княгиня Шарлен — поочередно несли факел до подиума у парадного входа во дворец.
Предлагаем вашему вниманию несколько исторических кадров этого знакового для Монако события.
Фото: Monaco Tribune / Астрид Бержес