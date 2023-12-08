Князь Альбер II выступал в бобслее на пяти зимних Олимпийских играх: Калгари 1988, Альбервиль 1992, Лиллехаммер 1994, Нагано 1998 и Солт-Лейк-Сити 2002. (Фото – Все права защищены)

Монакская делегация готовиться к выступлению на Олимпийских играх в Париже в 2024 году (с 26 июля по 11 августа).

Спустя три года после Олимпийских игр в Токио, перенесенных на год из-за пандемии, на которых выступили пять спортсменов из Княжества вместе с Сяосинь Янг, знаменосцем монакской делегации в Японии, этим летом несколько спортсменов Княжества будут защищать монакский флаг в Париже.

Пока двенадцать спортсменов готовятся к поездке в Париж, чтобы блеснуть своим мастерством, а может быть и позволить Монако завоевать свою первую официально признанную олимпийскую медаль (см. конец статьи).

А пока, в ожидании нашей подборки «На пути в Париж 2024», которая расскажет о секретах подготовки спортсменов, вспомним исторические вехи Монако на Олимпийских играх!

Олимпийские игры в Антверпене 1920 года: начало истории

Монако впервые приняло участие в Олимпийских играх летом 1920 года в Антверпене, в Бельгии.

Первый в истории монакский знаменосец, бегун на 100 метров Эдмон Медсен, возглавил делегацию из четырех спортсменов (Эмиль Барраль, Жозеф Кроветто, Мишель Порассо и он сам).

Церемония открытия Олимпийских игр в Антверпене в 1920 году (Фото – Все права защищены)

На свои первые зимние Олимпийские игры Княжество вышло в 1984 году в Сараево, в Боснии-Герцеговине.

Олимпийские игры в Калгари в 1988 году: дебют Князя Альбера II

Член МОК с 1986 года, сын Князя Ренье III и Княгини Грейс пять раз выступал в бобслее на зимних Олимпийских играх.

Первый раз – в Калгари, в 1988 году, где Альбер Гримальди был знаменосцем монакской делегации. В паре с Жильбером Бесси экипаж бобслея занял двадцать пятое место.

Князь Альбер II на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году (Фото – Все права защищены)

Это была первая олимпиада для Князя Альбера II. Позже он выступал на Олимпийских играх в Альбервиле в 1992, в Лиллехаммере в 1994, в Нагано в 1998 и в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Олимпийские игры в Турине в 2006 году: истоки будущей княжеской четы

Князь Альбер II и Шарлен Уиттсток впервые встретились в 2000 году на соревнованиях по плаванию, а обвенчались в 2011 году, но Олимпийские игры 2006 года навсегда останутся в истории княжеской четы, потому что именно в Турине, на церемонии открытия игр, они официально объявили о свих отношениях.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен официально объявили о своих отношениях на Олимпийских играх в Турине (Фото – Все права защищены)

За несколько лет до этого, в 2000 году, Княгиня Шарлен выступала на Олимпийских играх в Сиднее в составе женской команды Южной Африки на эстафете 4 × 100 метров кролем на спине. Ее команда тогда заняла пятое место.

Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году: многообещающее выступление

На британской олимпиаде монакская олимпийская делегация была самой многочисленной с летних Олимпийских игр 1988 года: шесть спортсменов в шести разных дисциплинах (Анжелик Тренкье, Эрве Банти, Брис Этес, Дамьен Деспра-Лераль, Матиас Ремон и Янн Сикарди).

Столько же монакских спортсменов было и на Олимпийских играх в Токио.

Монакская делегация по дороге на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году (Фото © Шарли Галло (Charly Gallo), пресс-центр)

На церемонии открытия этих Олимпийских игр 2012 года монакский флаг несла пловчиха Анжелик Тренкье. Эта олимпиада вошла в историю, когда Янн Сикарди занял девятое место по дзюдо в категории до 60 килограмм.

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Эта олимпиада останется в анналах истории. Символичен успех в дисциплине, захватывавшей все Княжество и Князя Альбера II.

Руди Ринальди и Борис Вен заняли шестое место в бобслее. Это – исторический результат, ведь это самое высокое место, которое спортсмены монакской делегации занимали на зимних и летних олимпиадах.

Руди Ринальди и Борис Вен вошли в историю (Фото © Вандер Роберто (Wander Roberto)/ANOC Olympic)

Князь Альбер II не преминул отметить это незабываемое выступление. «Я сказал им, что я счастлив, и что их достижение – тем более ценно, что трасса была не простой, заявил он.

В последние два сезона эти парни испытывали проблемы со здоровьем, а им надо было пройти отборочные соревнования, которые были еще строже, чем на чемпионате мира. Учитывая трудность поставленной перед ними задачи, их выступление было исключительным!»

Известно ли вам?

На сегодняшний день Монако завоевало одну-единственную олимпийскую медаль.

В 1924 году архитектор Жюльен Медсен получил бронзовую медаль за проект стадиона Монте-Карло в Фонвьей с велотреком, полем для регби, футбольным полем и плавательным бассейном.

Князь Альбер II с олимпийским факелом (Фото © Княжеский дворец)

Творческие медали до сих пор не учитываются в официальном зачете Олимпийских игр, так что слава Монако на Олимпе еще впереди!

Напомним, что монакский олимпийский комитет был основан в 1907 году и был признан МОК в 1953 году.