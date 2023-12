Retour sur les grands moments qui ont marqué l’histoire de Monaco aux Jeux Olympiques

Le Prince Albert II a pris part en bobsleigh à cinq éditions des Jeux Olympiques d’hiver : Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 et Salt Lake City 2002. (Photo DR)

La délégation monégasque s’apprête à prendre part à une nouvelle olympiade dans quelques mois lors des JO de Paris 2024 (26 juillet-11 août).

Cet été, ils seront une poignée d’athlètes à défendre les couleurs de la Principauté à Paris, trois ans après des Jeux Olympiques de Tokyo repoussé d’un an et qui avaient réuni cinq athlètes aux côtés de Xiao Xin Yang, porte-drapeau de la délégation monégasque au Japon.

Ils sont encore douze à prétendre faire le court déplacement à Paris pour tenter de briller, et pourquoi pas permettre à Monaco de décrocher sa première médaille olympique officiellement reconnue (voir en fin d’article).

Mais en attendant notre série « Sur la route de Paris 2024 », pour plonger dans les coulisses de la préparation des athlètes en lice, retour sur les grandes dates qui ont marqué l’histoire de Monaco aux Jeux Olympiques.

Jeux Olympiques d’Anvers 1920 : là où tout a commencé

Monaco a fait sa première apparition aux Jeux Olympiques d’été en 1920 à Anvers, en Belgique.

Premier porte-drapeau de l’histoire, le spécialiste du 100 m Edmond Médecin a emmené une délégation de quatre athlètes au total (Emile Barral, Joseph Crovetto, Michel Porasso et lui-même).

La cérémonie d’ouverture des JO d’Anvers 1920 (Photo DR)

Pour les Jeux Olympiques d’hiver en revanche, la Principauté a attendu 1984 et les JO de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, pour honorer sa première participation.

Jeux Olympiques de Calgary 1988 : les débuts du Prince Albert II

Membre du Comité international olympique depuis 1986, le fils du Prince Rainier III et de la Princesse Grace a lui-même pris part en bobsleigh à cinq éditions des Jeux Olympiques d’hiver.

La première à Calgary, en 1988, où Albert Grimaldi a été porte-drapeau. Aux côtés de Gilbert Bessi, l’équipage a terminé vingt-cinquième.

Le Prince Albert II lors des JO de Calgary en 1988 (Photo DR)

Une première olympiade pour le Prince Albert II, qui a ensuite était présent lors des JO d’Albertville en 1992, Lillehammer en 1994, Nagano en 1998 et Salt Lake City en 2002.

Jeux Olympiques de Turin 2006 : Le couple princier officialisé

Si c’est 2000, lors d’une compétition de natation, que Charlene Wittstock et le Prince Albert II se sont rencontrés pour la première fois, avant de célébrer leur union en 2011, l’édition 2006 des JO d’hiver restera un moment marquant dans l’histoire du couple princier, puisque c’est à Turin, lors de la cérémonie d’ouverture, qu’ils ont officialisé leur relation.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont officialisé leur relation aux Jeux Olympiques de Turin (Photo DR)

Quelques années auparavant, la Princesse Charlène avait participé aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, au sein de l’équipe féminine du 4 × 100 m 4 nages, représentant l’Afrique du Sud en dos crawlé. Son équipe terminera finalement cinquième de l’épreuve.

Jeux Olympiques de Londres 2012 : une édition prometteuse

Lors de cette olympiade britannique, la délégation olympique monégasque est la plus grande en nombre d’athlètes présents depuis celle des Jeux olympiques d’été de 1988.

Au total, ils sont six, dans six disciplines différentes (Angélique Trinquier, Hervé Banti, Brice Etèes, Damien, Desprat-Lerale, Mathias Raymond, Yann Siccardi). Un chiffre égalé lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo.

La délégation monégasque en route pour les JO de Londres 2012 (Photo © Charly Gallo, Centre de Presse)

La nageuse Angélique Trinquier est porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture de ces JO 2012. Une olympiade qui a marqué l’histoire, puisque Yann Siccardi a pris la neuvième place du tournoi de judo en moins de 60 kg.

Jeux Olympiques de Pékin 2022 : le meilleur résultat de l’histoire

C’est une olympiade qui restera dans l’histoire. Et comme un symbole, dans la discipline qui a fait les grandes heures de la Principauté et du Prince Albert II.

Engagés en bobsleigh, Rudy Rinaldi et Boris Vain ont décroché la sixième place, un résultat historique puisque c’est tout simplement la meilleure place obtenue par des athlètes de la délégation monégasque sur une olympiade, été et hiver confondus.

Rudy Rinaldi et Boris Vain sont entrés dans l’histoire (Photo © Wander Roberto/ANOC Olympic)

Une performance inoubliable, que n’a pas manqué de souligner le Prince Albert II. « Je leur ai dit que j’étais très heureux et qu’ils avaient d’autant plus de mérite que leur parcours n’a pas été simple, avait-t-il déclaré.

Ce sont deux garçons qui ont été handicapés par des problèmes physiques ces deux dernières saisons, et qui ont dû passer par un système de qualification plus exigeant que celui de la Coupe du monde. Quand on connaît la difficulté de la tâche, c’est vraiment une performance exceptionnelle ! »

Le saviez-vous ?

À ce jour, Monaco a remporté une seule médaille aux Jeux olympiques.

L’architecte Julien Médecin a reçu en effet en 1924 une médaille de bronze pour sa conception du Stade de Monte-Carlo à Fontvieille avec une piste cyclable, un terrain de rugby et de football et un bassin nautique.

Le Prince Albert II avec la flamme olympique (Photo © Palais Princier)

Des médailles d’art qui ne sont toujours pas incluses dans le décompte officiel des JO, ce qui explique le palmarès toujours vierge de Monaco aux JO.

Pour rappel, le Comité olympique monégasque a été fondé en 1907 et a été reconnu par le Comité International Olympique en 1953.