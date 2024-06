Flamme Olympique à Monaco : « C’est un grand honneur et beaucoup d’émotions » confie la Princesse Charlène

Au micro de Monaco Info, la Princesse Charlène s’est exprimée aux côtés du Prince Albert II sur son sentiment après avoir porté la Flamme Olympique, de passage à Monaco ce mardi 18 juin avant les Jeux de Paris 2024.

C’est une Princesse fière et souriante que nous avons aperçue hier sur le Rocher. Une Princesse que l’on peut imaginer dans son élément. Ex-nageuse professionnelle, l’épouse du Souverain a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, où elle s’est classée cinquième de la compétition, puis aux Jeux du Commonwealth en 2002, où elle a décroché la médaille d’argent.

Aux côtés du Prince durant le relais de la Flamme Olympique, puis de ses enfants à l’arrivée, la Princesse a pu se replonger dans de beaux souvenirs. « C’est un grand honneur et beaucoup d’émotions depuis l’époque où je disputais des compétitions et représentais mon pays. C’est formidable que ma famille et toute la population aient pu partager ensemble ce moment. C’était merveilleux pour mes enfants aussi » a-t-elle confié au micro d’Émilie Rousseau pour Monaco Info.

© Direction de la Communication

© Direction de la Communication

« Un symbole extraordinaire et puissant »

Ancien athlète olympique lui aussi, le Souverain a participé à cinq Jeux de 1988 à Calgary à 2002 à Salt Lake City en tant que membre de l’équipe monégasque de bobsleigh. En 1994, il est nommé Président du Comité Olympique Monégasque et devient membre du Comité International Olympique un an plus tard.

À défaut d’avoir pu assister au premier passage de la torche en Principauté il y a 56 ans, le Prince a cette fois bien pu profiter de ce moment unique et privilégié. « C’est vraiment très émouvant. Je savais qu’il allait y avoir de l’émotion et une formidable participation de tout le monde, mais de voir autant de jeunes sur la Place du Palais et tout au long du parcours, c’est extraordinaire.

Je n’étais malheureusement pas à Monaco ce jour de janvier 1968 où la flamme était passée pour les Jeux de Grenoble, je n’avais pas pu vivre ce moment. J’ai pu porter la flamme plusieurs fois dans d’autres pays, à l’occasion de d’autres Jeux Olympiques d’été et d’hiver, mais de le faire dans son pays ça a une saveur et une signification toute particulière.

J’étais très heureux de pouvoir partager ça avec la Princesse Charlène, avec nos enfants bien sûr et nos formidables athlètes qui nous ont accompagné. C’est un symbole tellement extraordinaire et tellement puissant. Je suis comblé qu’elle ait pu venir ici à Monaco et peut-être qu’elle reviendra un jour ! » s’est exprimé le Prince avec fierté.

© Direction de la Communication

© Direction de la Communication

