Les mains qui sauvent : la Princesse Charlène révèle le pouvoir des femmes

À l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, la Princesse Charlène de Monaco a démontré son engagement envers la formation aux premiers secours, soulignant l’importance de ces compétences vitales particulièrement pour les femmes.

Ce samedi 8 mars, l’Espace Léo Ferré a accueilli un événement significatif dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. La Princesse Charlène a participé activement à un atelier de sensibilisation aux gestes qui sauvent, organisé par la Croix-Rouge monégasque en collaboration avec les associations Entreparents et Femmes Leaders Mondiales Monaco.

Publicité

La Princesse Charlène © Michaël Alesi / Palais Princier

Un engagement princier pour les premiers secours

La présence de Son Altesse Sérénissime n’était pas fortuite. Depuis des années, la Princesse Charlène œuvre pour rendre la formation aux premiers secours accessible à tous, avec une attention particulière portée aux femmes, souvent premières éducatrices au sein des familles. Son engagement s’inscrit parfaitement dans les missions de sa Fondation, notamment à travers ses programmes de lutte contre la noyade, où l’apprentissage des gestes de secours joue un rôle fondamental.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco lance une campagne choc contre les noyades

Lors de cet atelier, les participants ont pu apprendre les gestes essentiels pour secourir bébés, enfants et adultes, avec un accent particulier sur la réanimation cardiaque et la prévention des risques d’étouffement.

Cet engagement s’inscrit également dans la continuité de son rôle d’Ambassadrice de bonne volonté de la Croix-Rouge, « renforçant ainsi son action en faveur de la protection des vies« , comme le souligne le communiqué du Palais Princier de Monaco.

Une journée « PowHer » riche en événements

La Princesse a également découvert les diverses animations organisées dans le cadre de la journée « PowHer », en présence d’Isabelle Berro-Amadeï, Ministre d’État par intérim, et de Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les droits des femmes.

Cette édition 2025, placée sous le thème « Image et Représentation des Femmes dans les Médias », proposait un programme varié : tables rondes, concours d’éloquence, expositions, gaming, portraits manga, escape game, et même un concert de gospel en soirée. La journée s’est conclue par un spectacle d’humour et un match de basket féminin à la salle Gaston Médecin.

#GirlBoss : Charlotte Casiraghi inspire la jeunesse de Monaco

La Croix-Rouge monégasque: un impact majeur sur la formation

Derrière l’organisation de cet atelier se trouve la section secourisme de la Croix-Rouge monégasque, dont le bilan impressionne. En 2024, l’organisation a totalisé 23 000 heures de bénévolat grâce à ses 150 bénévoles et une dizaine de salariés.

« Sur l’année 2024, nos bénévoles secouristes ont participé à 240 dispositifs prévisionnels de secours« , a souligné le Dr Mathieu Liberatore lors d’une conférence de presse organisée le vendredi 21 février. Plus remarquable encore, 5 000 personnes ont été initiées aux gestes de premier secours, un chiffre considérable pour la Principauté.

Nouveaux ateliers, secourisme, international, Gala… Ce qu’il faut retenir des directives de la Croix-Rouge Monégasque pour 2025

« 100% des élèves scolarisés en Principauté sont initiés et sensibilisés« , a précisé le Dr Liberatore, démontrant l’impact extraordinaire de cette initiative. Pour 2025, la Croix-Rouge prévoit de nouvelles formations adaptées aux lycéens pour leur parcours professionnel et aux personnes en situation de handicap.

Cette journée aura illustré parfaitement comment l’engagement princier peut se conjuguer avec des initiatives locales pour créer un impact durable sur la sécurité et le bien-être de toute la communauté monégasque et au-delà de la Principauté.