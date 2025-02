Journée internationale des droits des femmes : Monaco se prépare pour le 8 mars avec la journée « PowHer »

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, créé en 2018, agit pour l'égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les violences et discriminations © Monaco Tribune

Le samedi 8 mars 2025, l’Espace Léo Ferré accueillera une nouvelle édition de la journée internationale des droits des femmes, organisée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes.

Une journée placée sous le thème « Image et Représentation des Femmes dans les Médias », avec des conférences, des ateliers, des expositions et des spectacles.

Ce jeudi 27 février, à l’Espace Léo Ferré, Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les droits des femmes, a présenté le programme de l’événement à la presse, aux côtés des ambassadeurs de cette journée.

Parmi eux cette année : Cédric Biscay, Hassan de Monaco, Anthony Alberti et Toby Wright.

« La journée du 8 mars est une journée importante dans l’agenda du Comité car, elle permet de rappeler les avancées des droits des femmes et le chemin qui reste à parcourir. L’égalité en droit n’est pas encore totalement acquise », a déclaré Céline Cottalorda.

Cette année, la thématique choisie par l’ONU est « Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation », un message fort que Monaco et le Comité entendent porter à travers son événement « PowHer » : « L’objectif de la journée est de toucher un large public et d’impliquer encore plus les hommes. Le but est de se rassembler, de s’unir. Les ambassadeurs ont chacun des talents pour porter la voix des femmes. »

Le programme

Cet événement débutera à 10 heures et pourra compter sur l’implication d’Audrey Dana, marraine de cette édition. Elle participera à une table ronde sur la représentation des femmes dans les arts et les médias. Parmi les intervenants, seront présents : la championne de E-Sport et streameuse Kayane, la styliste et graphiste de mode Harmony Larcher, ainsi que l’artiste peintre Toby Wright.

©Comité des droits des femmes

À 11h30 : Place au concours d’éloquence, « notre marque de fabrique », selon Céline Cottalorda. Cette finale sera suivie de la remise des prix pour les concours de photos et d’éloquence.

Dès 12h30, de nombreuses activités et ateliers seront accessibles à tous :

Expositions : « Les femmes squattent le patrimoine » et « Les femmes remarquables de l’histoire monégasque »

: « Les femmes squattent le patrimoine » et « Les femmes remarquables de l’histoire monégasque » Gaming (dès 7 ans)

(dès 7 ans) Atelier « Les gestes qui sauvent » (dès 10 ans)

(dès 10 ans) Portrait manga

Escape Game (dès 11 ans)

(dès 11 ans) Photobooth . L’ambassadeur Anthony Alberti a conçu la décoration du photobooth

. L’ambassadeur Anthony Alberti a conçu la décoration du photobooth Feminascope : C et espace proposera un regard critique sur l’évolution de la représentation des femmes dans les médias, en diffusant notamment d’anciennes publicités sexistes afin d’illustrer les stéréotypes passés.

: et espace proposera un regard critique sur l’évolution de la représentation des femmes dans les médias, en diffusant notamment d’anciennes publicités sexistes afin d’illustrer les stéréotypes passés. La tour des apparences

À 18 heures, la journée se poursuivra avec un concert de gospel du Nice Gospel Group, un groupe exclusivement féminin.

À 19 heures, place à l’humour avec un spectacle présenté par l’humoriste Hassan de Monaco, mettant en scène deux comédiennes : Amandine Lourdel, Myriam Barouk et le comédien Basile, pour une soirée rythmée par des sketchs engagés et percutants.

Enfin, après la journée à l’espace Léo Ferré, Céline Cottalorda a rappelé qu’un match de basket féminin opposera le MBA aux Girondines, à 20h30, à la salle Gaston Médecin, habituellement réservée aux hommes de la Roca Team. Une occasion supplémentaire de soutenir le sport féminin.

Par ailleurs, l’affiche a été réalisée sans intelligence artificielle, mettant en avant une véritable femme. Un choix volontaire pour souligner l’importance de la représentation authentique des femmes dans l’espace public et médiatique.

Informations pratiques

Lieu : Espace Léo Ferré, Les Terrasses de Fontvieille, 25 Av. Albert II

Date et horaires : Samedi 8 mars, de 10 heures à 20 heures.

Entrée libre et gratuite.

