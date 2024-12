Le Zonta Club de Monaco, 30 ans d’engagement pour les droits des femmes

Fondé en 1994 par Alessandrina Franzoi-Aureglia, le Zonta Club de la Principauté de Monaco œuvre pour défendre les droits des femmes, lutter contre les violences et promouvoir l’égalité, tant à Monaco qu’à l’international.

Créée en 1919 aux États-Unis, l’organisation Zonta s’est déployée à travers le monde avec une mission commune : améliorer la condition des femmes. « Quand j’ai ouvert le club Zonta à Monaco, il y a 30 ans, c’était un défi. Il était difficile de faire entendre notre voix, les violences conjugales et les droits des femmes étaient peu comprises à Monaco. Aujourd’hui, grâce à l’ouverture de la Principauté et à l’appui du Prince Albert II, notre travail est reconnu. Aujourd’hui, nous collaborons avec le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes avec Madame Céline Cottalorda, ce qui nous a permis de renforcer notre impact local », souligne Alessandrina Franzoi-Aureglia.

Publicité

© Zonta Monaco

Des projets locaux et internationaux au service des femmes



Le Zonta Club Monaco suit les directives internationales issues de l’ONU, de l’UNICEF ou du Conseil de l’Europe, en se concentrant sur des problématiques urgentes comme les violences, les mariages forcés et les inégalités de genre. « Cette année, nous nous sommes particulièrement concentrées sur les violences en Asie, notamment aux Philippines, car il y a une recrudescence des violences, les chiffres sont alarmants », explique la présidente.

À Monaco, le Zonta Club organise régulièrement des conférences pour sensibiliser le public à ces grands thèmes. En octobre par exemple, une conférence était consacrée aux mariages forcés, une pratique qui concerne des filles à peine âgées de 9 ans dans certains pays. « C’est presque une vente d’enfants, un problème mondial auquel nous devons répondre », alerte la Présidente. Cette année, les fonds récoltés lors de la tombola de Noël du club seront reversés pour combattre les mariages forcés de jeunes filles.

En novembre, en plus des banderoles « Stop à la violence envers les femmes » placées sur des bancs de la Principauté, le Club a organisé une conférence sur les violences faites aux femmes : « Déconstruire les violence » . « La violence est omniprésente, même à Monaco », rappelle-t-elle.

En effet, selon le rapport de l’IMSEE en 2023, 55 cas de violences envers les femmes ont été recensés par la police, dont près de la moitié étaient commis par un conjoint ou ex-conjoint. 162 femmes admises au service hospitalier Princesse Grace ont déclaré avoir subi des violences, dont 77 % des violences physiques et 14 % des violences sexuelles, y compris le viol. Près d’un tiers de ces victimes habitent à Monaco, soit 52 femmes.

Les banderoles du Zonta Club de Monaco, campagne du 25 novembre 2024 © Zonta Club Monaco

L’éducation, un levier clé pour l’égalité

L’éducation est un pilier fondamental des actions du Zonta Club. En collaboration avec l’Éducation Nationale, des bourses sont attribuées chaque année aux élèves les plus méritantes des écoles monégasques, afin d’encourager notamment l’accès à des carrières souvent dominées par les hommes. « Nous avons créé des bourses spécifiques comme Y qui soutiennent les femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et des mathématiques et la bourse Amelia Earhart, qui aide celles souhaitant évoluer dans l’aérospatial ».

Les initiatives éducatives s’étendent également aux plus jeunes avec les clubs Z Club et Golden Z mis en place avant la pandémie : « Par le biais de la parole, former les prochaines générations est essentiel. Ce que nous faisons aujourd’hui comptera dans plusieurs années. Ces clubs permettent aux collégiens et aux lycéens de s’impliquer dans des activités pour sensibiliser leurs pairs à des thématiques comme le respect et la lutte contre les violences », ajoute-t-elle.

Une mobilisation continue pour l’avenir

Alessandrina Aureglia et les 16 membres du Zonta Club de Monaco sont fières du chemin parcouru et déterminées à poursuivre leurs actions. « Selon les statistiques de l’ONU, il faudra encore 300 ans pour éliminer complètement les violences faites aux femmes. Nous devons continuer à agir, car ce que nous faisons aujourd’hui comptera pour les générations futures. Chaque soutien, chaque action compte pour faire avancer les choses », conclut-elle.

Découvrir le Zonta Club de Monaco sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

Numéros d’urgences :

Le 0800 91 90 10 pour toutes les personnes victimes de violences.

Direction de l’Action et de l’Aide Sociales : 98 98 41 00

L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales : 93 25 00 07

Croix Rouge Monégasques : 97 97 68 00

Le Mentors Club Monaco, un réseau de parrainage inédit pour trouver sa voie professionnelle