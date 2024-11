Une soirée de sensibilisation et d’échanges sur les violences obstétricales

Johanna Damar Flores, Anna Campbell, Clémence Perrin et Emilie Sabatié © Réseau Entreparents

« Let’s Talk, Naissances Respectées » est une initiative visant à sensibiliser le public aux violences gynécologiques et obstétricales.

Le Réseau Entreparents, créé en avril 2021, organise ce samedi 23 novembre, à la Maison des Associations de Monaco, une soirée spéciale dans le cadre de la semaine de sensibilisation pour la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cet événement intitulé : « Let’s Talk, Naissances Respectées » sera marqué par l’officialisation de l’entrée du réseau dans le Comité Droits des Femmes Monaco. Le Réseau Entreparents œuvre pour rendre le parcours de la parentalité plus humain et accessible, soutient de nombreuses actions locales et collabore avec la maternité du CHPG.

Au programme de cette soirée, deux épisodes du documentaire « Naissances Respectées », produit par Eve Simonet, seront projetés pour comprendre ce que veut dire respecter les naissances. Ces films abordent un sujet souvent méconnu : les violences gynécologiques et obstétricales. Le premier épisode « La surmédicalisation » explore les pratiques hospitalières et leurs conséquences sur les femmes en accouchement, tandis que le troisième épisode « Repenser le rôle de chacun » montre comment un accompagnement respectueux peut améliorer l’expérience de la naissance.

Cette projection sera suivie d’un échange avec les réalisatrices Clémence Matveeff et Marie Duriavic, mais aussi Céline Chadelat, auteure et spécialiste de l’accompagnement post-natal et Elisabetta Brunelli, psychothérapeute spécialisée en psychotrauma.

« Let’s talk » et « Let’s meet » : Entreparents connecte les jeunes et futurs parents

© Comité Droits des Femmes

Cette soirée est gratuite, ouverte à tous sur réservation : parents, professionnels de santé, institutions et toute personne intéressée par la question de la naissance. Cette rencontre se veut être un moment privilégié pour échanger, poser des questions et accompagner les violences obstétricales.

