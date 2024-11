De l’ombre à la lumière : Une campagne pour éclairer les violences invisibles faites aux femmes

Céline Cottalorda a présenté un programme riche et varié alors que les chiffres des violences continuent d'augmenter © Direction de la communication

Devant une salle comble, preuve de l’intérêt en Principauté pour ce sujet, Céline Cottalorda a présenté les prochains évènements autour de la journée internationale internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Avec sa nouvelle campagne intitulée De l’ombre à la lumière, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes met en lumière des violences encore méconnues. À l’approche du 25 novembre, journée internationale internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la mobilisation s’intensifie.

Parler pour reconnaître, agir pour libérer

« Certaines violences peuvent être insidieuses et difficiles à identifier, mais il est crucial d’en parler », ce sont par ces mots que Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les droits des femmes, a résumé l’importance même de communiquer constamment autour des violences faites aux femmes lors de la présentation de la campagne annuelle du Comité.

Pour cette initiative, le comité a souhaité sensibiliser le public à trois formes de violence souvent passées sous silence : la violence économique et administrative, les violences dans le sport et celles liées au handicap.

Le visuel principal de la campagne illustre ce passage « de l’ombre à la lumière ». On y voit une femme, accompagnée de son enfant, brisant une bulle qui symbolise l’emprise et l’isolement. « Nous voulions montrer qu’une issue est possible », a précisé Céline Cottalorda.

Un engagement collectif fort et des chiffres alarmants

Au 1er novembre 2024, 49 cas de violences faites aux femmes ont été signalés, contre 46 l’année dernière. Un nombre en constante augmentation (en 2022, 33 faits avaient été déclarés) qui montre probablement les bienfaits des différentes campagnes qui poussent les femmes à oser s’extirper des différentes emprises et à dénoncer.

A Monaco, les associations se mobilisent autour de ces questions. Au total, 14 associations ont rejoint le comité et quelques-unes d’entre elles participeront à la semaine de sensibilisation. Cette campagne s’accompagne d’une série d’événements, dont des conférences et tables rondes qui débuteront dès le 22 novembre.

Le 28 novembre, Isabelle Demongeot, ancienne joueuse de tennis et victime d’abus, interviendra pour partager son expérience lors d’une table ronde sur les violences dans le sport. Une autre conférence, animée par Stéphanie Gâteau, abordera les défis spécifiques des femmes en situation de handicap le 27 novembre. Le 25, Saida Abouid se focalisera sur les violences économiques et administratives.

© Comité Droits des Femmes

Tous les évènements sont gratuits sur réservation.

Un livre digital produit par les professionnels accompagnateurs

Pour amplifier la sensibilisation, un livre digital, accessible dès aujourd’hui, rassemble les témoignages de neuf professionnels œuvrant sur le terrain à Monaco. Ils travaillent au CHPG, à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, comme avocat, comme directrice de l’AVIP ou comme capitaine de Police, tous parlent de leur engagement et de la manière de s’émanciper de l’emprise d’un auteur en toute bienveillance.

Des podcasts audio de ces interviews écrites seront également disponibles sur Monaco Info dès le 29 novembre.