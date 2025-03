L’association Sœurs de Route représente Monaco au Rallye Aïcha des Gazelles

Du 11 au 26 avril 2025, Juliette Rapaire et Sarah Gharsalli prendront le départ de la 34ᵉ édition du Rallye Aïcha des Gazelles, une course d’orientation 100 % féminine au cœur du désert marocain.

Amies inséparables depuis plusieurs années, Juliette et Sarah partagent le goût de l’aventure et du dépassement de soi. L’idée de participer au Rallye Aïcha des Gazelles a émergé comme un défi sportif à relever ensemble, mais elles ont rapidement souhaité donner une dimension plus profonde à leur projet. C’est ainsi qu’est née Sœurs de Route, une association ayant pour objectif d’encourager les femmes à s’engager dans des défis sportifs tout en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. « L’association qu’on voulait créer, on voulait qu’elle perdure dans le temps », explique Juliette.

Pour cette première aventure, elles ont choisi de représenter la Fondation France Sclérose en Plaques, une cause particulièrement significative pour Sarah, atteinte de cette maladie. « Je suis atteinte de la sclérose en plaques depuis 2017 », confie Sarah. « Quand Juliette m’a proposé de participer, elle voulait qu’on soutienne une association Monégasque, mais il n’en existe pas en lien avec cette maladie à Monaco. Quand je lui ai parlé de la Fondation France Sclérose en Plaques, elle m’a dit : ‘Oui, bien sûr, c’est évident’ », poursuit-elle.

L’objectif est clair : montrer que la maladie ne doit pas être un frein aux ambitions et aux rêves et sensibiliser le grand public à cette pathologie : « Je ne me voyais pas représenter autre chose que ma propre maladie pour ma première participation à un événement sportif et solidaire de ce genre », déclare Sarah. « Le but est vraiment montrer que peu importe la maladie que l’on a, on est quand même capable de faire des grandes choses. La maladie n’est pas censée nous empêcher de vivre et de faire les choses qu’on veut. »

Une course exigeante

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une course d’orientation unique en son genre. Contrairement aux rallyes classiques, où la vitesse est un critère clé, cette compétition repose sur la navigation à l’ancienne : pas de GPS, uniquement une carte papier, une boussole et un compas pour se repérer dans le désert : « On a eu un stage de navigation : on a appris à poser des points GPS, à utiliser une boussole, à se repérer », explique Juliette. « On va bientôt faire un stage de formation au pilotage en 4×4, fin mars. On va conduire notre propre voiture », une préparation rigoureuse et nécessaire pour affronter les dunes, les pistes rocailleuses et les conditions du Sahara. « Il y a des professionnelles, des gazelles qui le font pour la troisième, cinquième fois. Avec Juliette, on veut d’abord finir le rallye, garder la voiture en vie et si possible, faire le meilleur classement possible. », explique Sarah.

Participer à un tel événement représente un coût important : 32 000 euros sont nécessaires pour couvrir les frais d’inscription, la location du véhicule, les formations ou encore la logistique. Une partie du budget sera également reversée à la Fondation France Sclérose en Plaques.

« On part pour vivre une aventure incroyable, pour grandir »

Grâce au soutien de plusieurs sponsors, dont la SBM, le Gouvernement Princier, l’Espace 22 ou encore la Fédération Monégasque des Échecs, une partie des fonds a déjà été réunie. Cependant, une autre cagnotte solidaire a été lancée pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de contribuer à cette aventure et d’aider à boucler le budget.

À l’approche du départ, l’excitation grandit : « On a hâte, ça va être incroyable ! Nous sommes fières de représenter Monaco », se réjouit Juliette. « Mais on est aussi un peu stressées ! » Sarah partage ce sentiment : « On ne sait pas comment ça va se passer une fois dans le désert, mais ce qui est rassurant, c’est qu’on part tous ensemble, dans un vrai esprit de solidarité, de sororité. » Elle ajoute : « On part pour vivre une aventure incroyable, pour grandir et pour passer le message qu’on peut être malade ou en bonne santé, on peut arriver à faire les mêmes choses. »

Au-delà du rallye, Sœurs de Route ambitionne de pérenniser son engagement et d’organiser d’autres défis solidaires : « On veut continuer de participer à des événements sportifs, tout en représentant une cause », soutiennent-elles. Parmi les projets en réflexion, une traversée à vélo entre Monaco et Paris est déjà envisagée par Juliette en septembre 2025. L’objectif reste le même : montrer que tout est possible avec de la détermination, du courage et de la solidarité.

Vous pouvez venir soutenir Juliette et Sarah lors du départ à Fontvieille et contribuer à leur cagnotte solidaire en ligne sur https://fr.ulule.com/soeurs-de-route/.

