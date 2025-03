Le pari de Sarah Carpinelli : Photographier l’iris pour en faire une œuvre d’art

Depuis le 11 mars, le Centre Commercial de Fontvieille accueille un concept inédit en Principauté : You & Eye, une boutique spécialisée dans la photographie d’iris.

À sa tête, Sarah Carpinelli, Monégasque de 35 ans, qui réalise ici un rêve de longue date en se lançant dans l’entrepreneuriat.

Maman de deux petites filles, Sarah Carpinelli a toujours été animée par une forte créativité et une grande détermination. Après avoir travaillé pendant près de neuf ans à la Direction de la Communication, elle s’est lancée dans un nouveau projet : « J’ai eu envie de découvrir un autre métier, celui d’entrepreneur commerçant. J’ai toujours voulu le faire, mais je n’en avais jamais eu l’opportunité. »

Après plusieurs candidatures pour différents locaux à Monaco, son projet est enfin retenu en décembre 2024. Quelques mois plus tard, You & Eye Monaco voit le jour. Une prestation qui permet de « découvrir la vraie couleur des yeux. »

C’est en septembre 2024 que Sarah découvre le concept, lors d’une expérience en famille. Séduite par l’émotion qui se dégage de ces images d’iris transformées en véritables tableaux, elle se lance alors dans l’aventure : « Nous avons fait un tableau tous les quatre. J’ai adoré le principe, et une fois exposé dans notre salon, j’ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit : pourquoi pas ? À Monaco, il n’y en avait pas. »

Dans sa boutique, chaque client peut faire photographier son iris et choisir un support pour l’imprimer : tableaux, blocs acryliques, bijoux personnalisés… Une expérience unique qui se veut accessible, avec des tarifs allant de 59 euros pour le fichier HD à 1 400 euros pour un grand tableau en acrylique.

Une expérience personnalisée et artistique

L’iris ne ressort pas naturellement en photographie. Une formation à Paris a permis à Sarah de maîtriser la prise de vue, le détourage et les retouches nécessaires pour obtenir un rendu aussi fidèle que possible. « Ce n’est pas juste un produit qu’on vend, c’est une œuvre d’art qu’on fabrique de A à Z. Il y a tout un processus derrière, de la prise de photo au montage, en passant par l’impression et le suivi », explique-t-elle.

La boutique accueille les clients avec ou sans rendez-vous et l’expérience est rapide : en quelques secondes, l’iris est capturé. Seul, en famille, en couple ou entre amis, chacun peut ainsi immortaliser son regard. Même les animaux sont les bienvenus, bien que la prise de vue soit plus complexe : « On a beaucoup de demandes concernant les animaux. La prise de photo est plus difficile, donc il y a un petit supplément. Tout à l’heure, j’ai eu un chien avec des yeux vairons, c’était magnifique ! », confie Sarah.

Depuis l’ouverture, la curiosité du public est au rendez-vous : « On a déjà eu une vingtaine de clients. De nombreuses personnes connaissaient le concept, d’autres étaient plus curieuses. Certains sont venus en famille, d’autres avec leurs animaux. Les réactions sont très positives, tout le monde adore le local et la décoration ! »

Pour la suite, Sarah ne manque pas d’ambition : « Je pense qu’il y a encore plein de produits à développer ». Elle souhaite également se consacrer à l’aspect événementiel, en proposant par exemple des prestations lors de mariages, de comités d’entreprise ou encore lors du marché de Noël de la Principauté. Elle envisage également de collaborer avec des entreprises monégasques et régionales pour enrichir son offre.

Informations pratiques

Adresse : You & Eye Monaco – 25 avenue Albert II, Centre Commercial de Fontvieille, 98 000 Monaco

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures.

Téléphone : 06 40 62 88 08

Site internet : monaco@youandeyephoto.com

