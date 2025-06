Monaco et la France scellent leur destin commun autour de l’océan

Quarante et un ans après la dernière visite présidentielle française sur le Rocher, Emmanuel Macron et le Prince Albert II réaffirment une alliance stratégique tournée vers la protection marine et l’avenir de la Méditerranée.

Le 8 juin 2025 restera gravé dans les annales diplomatiques monégasques. Pour la première fois depuis 1984, un président de la République française foule le sol de la Principauté dans le cadre d’une visite d’État, témoignant de l’excellence retrouvée des relations franco-monégasques. Cette rencontre historique entre Emmanuel Macron et le Prince Albert II s’inscrit dans une démarche résolument tournée vers l’avenir : celle de la préservation de nos océans.

L’océan, fil conducteur d’une diplomatie bleue

Cette visite de deux jours trouve son essence dans la préparation de la troisième conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC3), qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin. Monaco et la France, « nations maritimes par excellence« , entendent montrer l’exemple à travers une coopération bilatérale exemplaire, selon communiqué de presse conjoint. Le succès du Blue Economy and Finance Forum (BEFF), organisé les 7 et 8 juin à Monaco, ouvre ainsi avec ambition cette grande messe internationale de la diplomatie océanique.

La Déclaration conjointe sur l’Océan, adoptée à l’occasion de cette visite, cristallise leurs engagements communs : protection des écosystèmes marins, lutte contre la pollution marine et combat contre la pêche illicite. Un texte qui résonne comme un manifeste pour les générations futures.

Des coopérations renforcées, de la science à la sécurité

Au-delà des océans, cette visite d’État dessine les contours d’une collaboration multiforme. L’Institut Océanographique de Monaco, Fondation Albert Ier, pourrait voir ses statuts évoluer, témoignant de la volonté commune d’approfondir la recherche marine. Les laboratoires de Villefranche-sur-Mer, sous l’égide de l’UNESCO, bénéficieront également de ce soutien renforcé.

Dans le cadre de l’Accord tripartite Ramoge, les deux pays intensifient leurs efforts en matière de gestion intégrée des zones côtières. Une charte sur la croisière durable en Méditerranée vient compléter cet arsenal environnemental, preuve que luxe et écologie peuvent cohabiter harmonieusement.

La sécurité routière, enjeu quotidien des relations transfrontalières, fait également l’objet d’une attention particulière, avec l’amélioration des processus d’échange d’informations entre les deux États.

Symboles et perspectives d’avenir

Geste d’une rare élégance diplomatique, la France a proposé d’attribuer le nom du Prince Albert II à un relief sous-marin de l’Océan Indien. Le « Mont sous-marin Prince Albert II », culminant à 1958 mètres par 25 degrés de latitude sud, immortalise ainsi l’engagement du Souverain dans la connaissance océanique.

Cette visite d’État confirme également l’ancrage européen des deux nations. Membres de la communauté politique européenne, Monaco et la France partagent une vision commune face aux défis continentaux : menaces hybrides, soutien à l’Ukraine, sécurité économique et innovation.

L’influence culturelle franco-monégasque trouve également son expression dans le maintien de Monaco au sein des instances de gouvernance de TV5 Monde, qui assurera la couverture de l’UNOC3 et du Forum sur l’économie bleue avec TVMonaco. Cette collaboration médiatique témoigne de l’engagement commun pour la promotion de la francophonie mondiale.

La Commission de coopération franco-monégasque, programmée pour le 28 novembre 2025 en Principauté, viendra concrétiser ces ambitions partagées. Une date déjà inscrite dans les agendas, symbole d’une communauté de destin réaffirmée sous le soleil méditerranéen.