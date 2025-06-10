Спустя сорок один год после последнего визита президента Франции на Скалу Эммануэль Макрон и Князь Альбер II подтверждают стратегический альянс на страже морской среды и будущего Средиземноморья.

8 июня 2025 года останется в анналах монакской дипломатии. Впервые с 1984 года президент Французской Республики посетил Княжество с государственным визитом, что свидетельствует о возобновлении франко-монегасских отношений на высшем уровне. Эта историческая встреча Эммануэля Макрона и Князя Альбера II – часть решительного прогрессивного подхода к сохранению наших океанов.

Океан – связующая нить «голубой дипломатии»

Этот двухдневный визит проходит в рамках подготовки к третьей конференции ООН по океану (UNOC3), которая проходит в Ницце с 9 по 13 июня. Согласно совместному пресс-релизу, Монако и Франция, «видные морские державы», намерены подать пример образцового двустороннего сотрудничества. Успех форума «Голубая экономика и финансы» (BEFF), организованного 7 и 8 июня в Монако, амбициозно открывает этот большой международный вызов океанической дипломатии.

Совместная декларация по океану, принятая по случаю этого визита, подтверждает их общие обязательства: защиту морских экосистем, борьбу с загрязнением морской среды и с незаконной рыбной ловлей. Текст звучит как манифест для будущих поколений.

Укрепление сотрудничества – от науки до безопасности

Помимо океанов этот государственный визит очерчивает контуры многогранного сотрудничества. Океанографический институт Монако, Фонд Альбера I, возможно изменит свой устав, демонстрируя общее стремление к дальнейшему развитию морских исследований. Лаборатории Вильфранш-сюр-Мер, работающие под эгидой ЮНЕСКО, также получат усиленную поддержку.

В рамках Трехстороннего соглашения RAMOGE стороны активизируют усилия по комплексному управлению прибрежной зоной. Хартия об устойчивом круизинге по Средиземному морю дополняет этот экологический арсенал, доказывая, что роскошь и экология могут гармонично сочетаться.

Безопасность дорожного движения – повседневная проблема в трансграничных отношениях – также является предметом особого внимания, в связи с чем совершенствуются процессы обмена информацией между двумя государствами.

Символы и перспективы на будущее

В знак редкой дипломатической элегантности Франция предложила назвать подводный объект в Индийском океане в честь Князя Альбера II. «Подводная гора Князя Альбера II», достигающая высоты 1958 метров на 25-м градусе южной широты, таким образом увековечивает приверженность монарха изучению океана.

Этот государственный визит также подтверждает европейские корни двух стран. Будучи членами европейского политического сообщества, Монако и Франция разделяют общее видение проблем континента: гибридные угрозы, поддержка Украины, экономическая безопасность и инновации.

Франко-монакское культурное влияние также находит свое выражение в постоянном присутствии Монако в руководящих органах канала TV5 Monde, который будет освещать UNOC3 и «Форум голубой экономики» совместно с TVMonaco. Это сотрудничество СМИ демонстрирует общую приверженность продвижению глобальной франкофонии.

Заседание Комиссии по франко-монакскому сотрудничеству, запланированное на 28 ноября 2025 года в Княжестве, позволит воплотить эти общие амбиции в жизнь. Дата, уже отмеченная в календарях – символ общей судьбы, подтвержденной под средиземноморским солнцем.