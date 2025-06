TVMonaco transforme juin en odyssée océanique avec « Océans, le grand défi »

Une immersion totale dans l'urgence bleue avec TVMonaco / Photo via Unsplash

La chaîne publique monégasque dévoile une programmation exceptionnelle de 24 jours dédiée à la préservation marine, à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan.

Du 1er au 24 juin, TVMonaco orchestre une symphonie télévisuelle baptisée « Océans, le grand défi », transformant l’écran en fenêtre ouverte sur les abysses de notre conscience environnementale. Cette programmation spéciale, conçue pour accompagner la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC) qui se déroule à Nice, dessine les contours d’un nouveau journalisme engagé, où l’information devient acte de résistance face à l’urgence climatique.

Quand l’enfance rencontre l’infini bleu

« La vie de ma mer », diffusée chaque soir à 20h25 du 1er au 20 juin, révèle l’audace pédagogique de TVMonaco. Ces vingt capsules inédites de six minutes, animées par Sébastien Uscher, chroniqueur environnement dans l’émission « Ça va l’faire », tissent un dialogue poétique entre l’innocence enfantine et la complexité des enjeux marins. Pollution plastique, espèces menacées, montée des eaux : les grands défis océaniques s’articulent en récits accessibles, semant les graines d’une conscience écologique naissante chez ceux pour qui l’avenir de l’océan est véritablement en jeu.

L’apnée comme métaphore du temps suspendu

Arthur Guérin-Boëri, quintuple champion du monde d’apnée, guide « L’Odyssée Salée » à travers les dimanches de juin à 20h30, accompagné du réalisateur Kévin Sempé. Cette série documentaire sublime la beauté fragile de nos océans tout en révélant les cicatrices invisibles du dérèglement climatique.

Le 1er juin, « Le fjord retient son souffle » plonge dans les eaux glacées norvégiennes où les migrations animales se réinventent sous l’effet du réchauffement.

Le 8 juin, « Les acteurs du changement » explore la mer d’Andaman et les initiatives locales qui tentent de ralentir l’impact destructeur du tourisme de masse.

Le 15 juin, « Des forêts aux récifs » dévoile les connexions invisibles entre la Grande Barrière de Corail et les sommets australiens, révélant l’interdépendance fragile des écosystèmes terrestres et marins.

La diplomatie au service de l’azur

« La Diplomatie Bleue », dont la première partie est diffusée le 3 juin à 20h30, plonge dans les coulisses de la préparation de l’UNOC 2025. Cette immersion diplomatique, des archipels chiliens du Pacifique à la Fondation Tara Océan, dévoile les visages humains derrière les grandes décisions planétaires.

Les « Sentinelles de l’océan », diplomates et experts mobilisés, révèlent leurs stratégies pour défendre une vision partagée de la protection marine. Une deuxième partie, promise pour l’été, prolongera cette exploration des enjeux de gouvernance océanique mondiale.

Débats en haute mer et couverture d’exception

Le 6 juin à 20h30, « Océans, le grand défi – L’Émission » transforme un voilier au large de Monaco en plateau de débat flottant. Scientifiques, experts et témoins engagés s’y retrouvent pour une plongée immersive au cœur des dilemmes environnementaux, économiques et urbanistiques qui traversent la Méditerranée. Cette approche scénographique inédite matérialise l’urgence des enjeux débattus.

La couverture de l’UNOC s’intensifie avec le Blue Economy & Finance Forum, retransmis en direct du Grimaldi Forum les 7 et 8 juin à 13h30 et 19h15.

Du 9 au 13 juin, « L’Actu » déploie une édition renforcée à 19h15, avec de nombreux journalistes présents à Nice pour proposer chaque soir une page spéciale dédiée à la conférence internationale.

Explorations scientifiques aux frontières du vivant

« L’œil du raddar », diffusé le 10 juin à 20h30, révèle une enquête scientifique fascinante au croisement de la médecine et de la biodiversité. Comment l’étude des animaux marins ouvre-t-elle de nouvelles pistes dans la recherche contre le cancer ? Cette exploration des connexions entre vie marine et santé humaine illustre la richesse insoupçonnée des écosystèmes océaniques.

Le 13 juin à 20h30, « Au cœur des Atolls de l’Océan Indien » emmène les téléspectateurs vers les étendues reculées où subsistent encore quelques-uns des derniers paradis naturels. Ce voyage contemplatif révèle la beauté préservée de sanctuaires menacés par l’activité humaine.

Un bilan pour l’avenir

« Océans, le grand défi – Le débrief », programmé le 24 juin à 20h30, clôturera cette programmation exceptionnelle en analysant les décisions clés prises par les chefs d’État durant l’UNOC. L’émission reviendra sur les leviers concrets évoqués pour conserver et utiliser durablement l’océan, les mers et leurs ressources, synthétisant un mois de réflexions et de solutions pour la préservation marine.

Face à l’urgence climatique, TVMonaco transforme l’information en acte poétique et politique, invitation pressante à réinventer notre rapport au monde bleu qui nous entoure.

En savoir plus : Regardez TVMonaco