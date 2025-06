Proches et complices, la Princesse Charlène et Brigitte Macron partagent un week-end à Monaco

La Princesse Charlène et Brigitte Macron lors de leur rencontre à Monaco pour une journée placée sous le signe des engagements partagés © Michaël Alesi / Palais princier

Dans le cadre de la visite d’État du Président français, Charlène de Monaco a reçu la Première dame pour une rencontre marquée par leurs engagements communs en faveur de la jeunesse. Entre démonstration des Water Safety Days et promenade privée dans les jardins du Palais, les deux femmes ont tissé des liens autour de leurs causes respectives.

Le week-end a débuté par une promenade intimiste dans les jardins du Palais princier. Dans ce cadre réputé pour son calme et son élégance, la Princesse Charlène et Brigitte Macron ont partagé, samedi matin, un moment d’échange sincère, ponctué par l’arrivée spontanée du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, ajoutant une dimension familiale à la rencontre.

Les deux femmes, l’une investie dans l’éducation par le sport et la prévention, l’autre mobilisée contre le harcèlement et pour l’inclusion, ont trouvé un terrain de dialogue complice, à l’image de l’amitié solide entre les deux nations.

Au cœur de l’action : les Water Safety Days en démonstration

Dimanche matin, la piscine du Stade Louis-II s’est transformée en véritable laboratoire pédagogique pour accueillir Mme Macron. La Princesse Charlène lui a fait découvrir le concept phare de sa Fondation : les Water Safety Days, un dispositif qui a déjà touché des dizaines de milliers d’enfants.

Encadrés par Pierre Frolla et les équipes de l’Académie Monégasque de la Mer, en collaboration avec la Croix-Rouge monégasque, la Direction de l’Éducation Nationale, le Comité Monégasque Antidopage et l’Association Monégasque des Athlètes Olympiques, une centaine d’élèves âgés de 7 à 12 ans ont participé à des ateliers pratiques variés : réanimation cardio-pulmonaire, relais aquatiques, parcours sécurité.

« Je remercie de tout cœur Madame Brigitte Macron pour sa présence à nos côtés aujourd’hui. Sa bienveillance et son attention aux enfants donnent encore plus de force au message que nous portons. Apprendre à nager, c’est apprendre à se sauver. C’est un droit pour chaque enfant, et une responsabilité que nous partageons », a souligné la Princesse Charlène.

Attentive aux explications passionnées de son hôtesse, la Première dame a parcouru les bords des bassins où une quarantaine de bénévoles animaient une dizaine d’ateliers. Fruit de plus de dix ans d’expérience, cette action vise à enseigner aux jeunes les gestes vitaux en milieu aquatique. Convaincue par la pertinence du projet, Brigitte Macron a pu mesurer l’impact concret de cette initiative monégasque de prévention des noyades.

Crédits photos : Michaël Alesi / Palais princier et Manuel Vitali / Direction de la Communication.

