Тёплый уик-энд в Монако: Княгиня Шарлен и Брижит Макрон на одной волне
В рамках государственного визита президента Франции княгиня Шарлен приняла первую леди Брижит Макрон для встречи, посвящённой их общим усилиям в поддержку молодёжи. Между демонстрацией проекта Дней безопасности на воде (Water Safety Days) и приватной прогулкой по садам Княжеского дворца обе женщины укрепили личные и официальные связи, объединённые схожими ценностями и стремлением помогать другим.
Выходные начались с неспешной прогулки по садам дворца — месту, известному своей тишиной, красотой и изысканностью. Субботнее утро прошло в тёплой, искренней беседе, которую ненадолго прервал неожиданный визит Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы. Их появление добавило встрече по-настоящему семейную и непринуждённую атмосферу.
Обе женщины — одна активно занимается просветительской деятельностью через спорт и профилактику, другая — борется с домогательствами и выступает за инклюзивность — быстро нашли общий язык. Их открытый и уважительный диалог стал ещё одним подтверждением устойчивых и доброжелательных отношений между Францией и Монако.
Фото предоставлены © Микаэль Алези / Княжеский дворец
Княжеская семья принимает Эммануэля и Брижит Макрон, прибывших с историческим государственным визитом
В центре событий — демонстрация Дней безопасности на воде
В воскресенье утром бассейн стадиона «Луи II» стал настоящей учебной площадкой: именно здесь Княгиня Шарлен представила госпоже Брижит Макрон ключевую инициативу своего фонда — «Дни безопасности на воде». Эта программа уже охватила десятки тысяч детей и продолжает расширяться.
Под руководством Пьера Фролла и при поддержке команды Академии моря Монако, Красного Креста, Управления национального образования, Антидопингового комитета и Ассоциации олимпийских спортсменов Монако, около ста школьников от 7 до 12 лет прошли практические мастер-классы. Среди них — сердечно-лёгочная реанимация, водные эстафеты и курсы по основам безопасности на воде.
«Я от всей души благодарю госпожу Брижит Макрон за то, что она сегодня с нами. Её доброта и внимание к детям придают ещё большую силу нашему посланию. Научиться плавать — значит научиться спасать себя. Это право каждого ребёнка и наша общая ответственность», — подчеркнула Княгиня Шарлен.
Брижит Макрон внимательно слушала объяснения хозяйки и с интересом прошла вдоль бассейнов, где около сорока волонтёров проводили десятки обучающих сессий. Основанная на более чем десятилетнем опыте, эта инициатива помогает детям и подросткам овладеть важнейшими навыками безопасного поведения в воде. Убедившись в эффективности программы, Брижит Макрон высоко оценила конкретные результаты этой монегасской инициативы, направленной на предотвращение несчастных случаев на воде.
Фото: Михаэль Алези / Княжеский дворец и Мануэль Витали / Управление по связям с общественностью
Официальная программа государственного визита Эммануэля Макрона в Монако