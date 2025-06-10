Тёплый уик-энд в Монако: Княгиня Шарлен и Брижит Макрон на одной волне

Принцесса Шарлен и Брижит Макрон во время встречи в Монако, посвященной совместным обязательствам © Микаэль Алези / Княжеский дворец

В рамках государственного визита президента Франции княгиня Шарлен приняла первую леди Брижит Макрон для встречи, посвящённой их общим усилиям в поддержку молодёжи. Между демонстрацией проекта Дней безопасности на воде (Water Safety Days) и приватной прогулкой по садам Княжеского дворца обе женщины укрепили личные и официальные связи, объединённые схожими ценностями и стремлением помогать другим.

Выходные начались с неспешной прогулки по садам дворца — месту, известному своей тишиной, красотой и изысканностью. Субботнее утро прошло в тёплой, искренней беседе, которую ненадолго прервал неожиданный визит Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы. Их появление добавило встрече по-настоящему семейную и непринуждённую атмосферу.

Обе женщины — одна активно занимается просветительской деятельностью через спорт и профилактику, другая — борется с домогательствами и выступает за инклюзивность — быстро нашли общий язык. Их открытый и уважительный диалог стал ещё одним подтверждением устойчивых и доброжелательных отношений между Францией и Монако.

Принцесса Габриэлла Наследный принц Жак

Фото предоставлены © Микаэль Алези / Княжеский дворец

В центре событий — демонстрация Дней безопасности на воде

В воскресенье утром бассейн стадиона «Луи II» стал настоящей учебной площадкой: именно здесь Княгиня Шарлен представила госпоже Брижит Макрон ключевую инициативу своего фонда — «Дни безопасности на воде». Эта программа уже охватила десятки тысяч детей и продолжает расширяться.

Под руководством Пьера Фролла и при поддержке команды Академии моря Монако, Красного Креста, Управления национального образования, Антидопингового комитета и Ассоциации олимпийских спортсменов Монако, около ста школьников от 7 до 12 лет прошли практические мастер-классы. Среди них — сердечно-лёгочная реанимация, водные эстафеты и курсы по основам безопасности на воде.

«Я от всей души благодарю госпожу Брижит Макрон за то, что она сегодня с нами. Её доброта и внимание к детям придают ещё большую силу нашему посланию. Научиться плавать — значит научиться спасать себя. Это право каждого ребёнка и наша общая ответственность», — подчеркнула Княгиня Шарлен.

Брижит Макрон внимательно слушала объяснения хозяйки и с интересом прошла вдоль бассейнов, где около сорока волонтёров проводили десятки обучающих сессий. Основанная на более чем десятилетнем опыте, эта инициатива помогает детям и подросткам овладеть важнейшими навыками безопасного поведения в воде. Убедившись в эффективности программы, Брижит Макрон высоко оценила конкретные результаты этой монегасской инициативы, направленной на предотвращение несчастных случаев на воде.

Фото: Михаэль Алези / Княжеский дворец и Мануэль Витали / Управление по связям с общественностью