Le Prince Albert II au vernissage d’une exposition dédiée aux commerçants de Monaco

Il s'agit de photographies des commerces et restaurants engagés en Principauté - © Axel Bastello / Palais Princier

Elle est visible gratuitement jusqu’au 2 juin prochain à la Galerie des Pêcheurs située au niveau du Parking des Pêcheurs.

Ils trient et visent à réduire leurs déchets, consomment raisonnablement les ressources de la planète, luttent contre le gaspillage, privilégient les circuits courts et les produits locaux, sensibilisent la clientèle… Les commerces et restaurants engagés de la Principauté, ayant reçu les labels en ce sens, sont mis en lumière à travers une série de photographies actuellement exposées à Monaco.

Particulièrement sensible aux questions de développement durable, le Souverain a assisté au vernissage de cette exposition organisée par la Direction de l’Environnement, lundi 8 avril dernier. Pour rappel en 2015, le Gouvernement Princier s’est fixé l’objectif ambitieux d’une politique zéro déchet plastique à usage unique d’ici 2030. Pour aider les acteurs économiques dans cette mise en œuvre, le label Commerce Engagé a été lancé en 2016 et a été rejoint par le label Restaurant Engagé en 2020.

Monaco a fêté ses 100 commerces et restaurants engagés

Sachant que ces démarches sont gratuites et volontaires, la Principauté compte, à ce jour, un peu plus de 100 labellisés répartis sur l’ensemble de son territoire. Tous peuvent compter sur l’accompagnement personnalisé proposé par la Direction de l’Environnement et l’association Ecoscience Provence. Fleuristes, coiffeurs, magasins de prêt-à-porter… Ils sont reconnaissables grâce au logo affiché généralement sur leur devanture ou leur comptoir.

Retrouvez l’annuaire des commerces et restaurants engagés via ce lien.