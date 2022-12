Monaco a fêté ses 100 commerces et restaurants engagés

Le chiffre symbolique avait été atteint à la fin de l'été 2022.

Il fallait fêter ce palier. La Direction de l'Environnement et son partenaire Ecoscience Provence ont organisé un rassemblement au Stars'N'Bars pour l'occasion, vendredi 2 décembre. Céline Caron-Dagioni, Conseiller et Ministre de l’Equipement, de l’Environnement, et de l’Urbanisme, y a dévoilé un court-métrage, une œuvre d'art et un annuaire des labellisés.

Court-métrage , œuvre d'art et annuaire

Le court-métrage, d'une durée d'une minute, met en avant l'œuvre peinte par Mr One Teas. On l'aperçoit dans les rues de Monaco, intégrée par plusieurs time lapses très réussis.

L'œuvre de Mr One Teas représente le logo du Commerce Engagé. L'artiste y a ajouté plusieurs objets du quotidien, tels que des oeufs, des gobelets ou encore de la lessive, tous collés sur la toile.

Enfin, l’annuaire, illustré des photos en noir et blanc de Jean-Charles Vinaj, contient une présentation des démarches et recense tous les labellisés en Principauté.

La démarche Commerce Engagé a été mise en place en 2016 à Monaco.