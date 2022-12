Mezze Deli : le libanais façon « street food » de la Condamine

Situé en face de l'incontournable Maison des Pâtes, Mezze Deli a accueilli ses premiers clients en novembre dernier.

Du nouveau au marché de la Condamine ! Si vous êtes un habitué, vous avez sans doute été attiré par la broche de kebab et les couleurs vives de la vitrine de Mezze Deli, le dernier arrivé de la halle gourmande. La promesse ? Transporter les gourmets à Beyrouth, avec des produits frais et tout un florilège de plats faits maison.

Un délicieux burger revisité

Parmi les spécialités de la maison, des mezze chauds et froids comme les falafels, le fattouch ou le moutabbal... Différents sandwichs, dont un à base de kefta et un « Burger Kefta » servi avec des frites. Pour les envies de viandes, les assiettes « Chich Taouk » et « Kefta » sont idéales. Elles se composent de brochettes fondantes, de frites de de hoummous.

Falafels, burger et hoummous © Mezze Deli

En dessert, laissez-vous tenter par le baklava, petit gâteau croustillant à base d'amandes, de cannelle, de fleur d'oranger et de miel, ou bien par le lazy cake pour les humeurs chocolatées.

Plus d'infos...

Le restaurant est ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30.

Renseignements au +377 93 50 40 49 ou sur la page Instagram MEZZE DELI