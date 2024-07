Les Sites Grimaldi #11 : Vintimille la ville voisine de la Principauté aux racines communes et à l’avenir prometteur

A moins de 30km de la Principauté, la commune italienne est étroitement liée à la famille Grimaldi.

Vintimille, surnommée la « Porte fleurie d’Italie » en raison de son commerce de fleurs important, et la Principauté de Monaco partagent une histoire riche et complexe. Au fil des siècles, ces deux cités méditerranéennes ont été liées par des destins communs, marqués par la présence de la famille Grimaldi dans la région et l’influence de la République de Gênes.

Des liens ancestraux

Dès le 14ème siècle, Charles Ier de Grimaldi, seigneur de Monaco et figure emblématique de la dynastie monégasque, devient le gouverneur de Vintimille pour le compte du parti guelfe à partir de 1329. Son action contribue à rattacher la ville au comté de Provence en 1335, avant que son commandement ne revienne finalement au parti gibelin. Quelques années avant sa mort, Charles Ier acquiert en 1351, des terres dans le lieu-dit de la Mortola, un hameau de Vintimille.

Jusqu’au rattachement de Menton et Roquebrune-Cap-Martin à la France, la Principauté partageait une frontière commune avec Vintimille. D’ailleurs, l’évêché de Vintimille comprenait, jusqu’au concordat de 1801, les deux villes qui faisaient alors partie du territoire de Monaco.

La présence des Grimaldi à Vintimille

La présence de la famille Grimaldi à Vintimille se matérialise encore aujourd’hui par plusieurs vestiges historiques. La « Grotte du Prince », par exemple, est un héritage du Prince Florestan Ier qui a organisé et financé les premières fouilles sur le site archéologique des Balzi Rossi en 1846. Le site, développé par la suite par son petit-fils le Prince Albert Ier, offre un témoignage rare de l’occupation humaine de la région dès la Préhistoire.

Les grottes des Balzi Rossi ont été occupées par l’homme dès le Paléolithique © Direction de la Communication / Manuel Vitali

C’est dans le village de Grimaldi, situé sur le territoire de Vintimille et non loin de la frontière française, que se trouvent les Balzi Rossi. Le hameau porte encore fièrement le nom de la famille princière puisqu’il est le résultat de la vente d’un fief par Pietro Saonese à Charles Ier Grimaldi en 1351 qui l’a ensuite rebaptisé.

L’église Saint-Michel, quant à elle, abrite fièrement les blasons des Grimaldi et des comtes de Vintimille, signe de l’importance de la famille dans la commune italienne.

Des liens indéfectibles à travers les siècles

Les liens entre Monaco et Vintimille ont traversé les siècles, se renforçant et s’atténuant au gré des événements historiques. En 1463, Lambert Grimaldi, issu de la branche des Grimaldi de Cagnes, prête serment de fidélité aux habitants de Vintimille et assume le rôle de gouverneur de la ville pour le compte du duché de Milan. C’est également dans la ville italienne qu’il épouse Claudine Grimaldi, héritière de Monaco, en 1465. Leur fils, Jean II, est nommé gouverneur de Vintimille à son tour en 1500 mais cette fois-ci pour le roi de France Louis XII.

Une collaboration renouvelée pour de nouveaux projets

En reconnaissance des liens profonds qui unissent les deux cités, le Prince Albert II a reçu en 2008 la citoyenneté d’honneur de Vintimille. Point de départ d’un nouveau destin commun, la ville italienne a également rejoint l’association des Sites Historiques Grimaldi pour mettre en valeur cette riche histoire et développer ses liens avec la Principauté qui emploie « 5 000 de nos concitoyens italiens » comme le rappelle Flavio Di Muro.

Vintimille a dernièrement participé à la 5ème Rencontre des Sites Historiques Grimaldi, le 15 juin dernier, sur la place du Palais où le maire de la ville a d’ailleurs reçu des mains du Prince Albert II une plaque et une pièce commémoratives de 2€ à l’effigie de l’Empereur espagnol, Charles Quint, lui aussi lié à la Famille Princière.

Le Prince Albert II remettant la médaille au maire de Vintimille Flavio Di Muro© Facebook / Comune di Ventimiglia

Aujourd’hui, Monaco et Vintimille continuent d’entretenir des liens étroits et dynamiques. La construction du nouveau port de Monaco Cala del Forte, inauguré en 2021, a insufflé une nouvelle vitalité à Vintimille dont la ville compte bien profiter.

Elle a l’objectif de créer un nouveau pôle d’attraction touristique en collaboration avec la société Marina Development Corporation dont le fondateur n’est autre que le résident monégasque Robert Thielen. Les premiers projets à voir le jour devraient être un hôtel 5 étoiles, un restaurant, de nouveaux logements et un campus international.

Borgo del Forte proposera un hôtel en face du port ainsi qu’un nouveau restaurant avec une vue panoramique © Marina Development Corporation

Le maire de Vintimille, Flavio di Muro, définit ses relations avec Monaco comme « excellentes. Non seulement pour le port, mais aussi pour notre ‘agosto medievale’ qui est l’une de nos manifestations les plus importantes, que nous dédierons à notre relation avec la famille Grimaldi. »

Reprise du dialogue autour du projet « Borgo del Forte » à Vintimille

La Principauté s’implique activement dans le renouveau de la cité italienne, notamment en participant dernièrement à la reconstruction de la passerelle reliant la vieille ville à la nouvelle, détruite lors de la tempête Alex. « Monaco nous a apporté une contribution pour la réalisation de la passerelle », nous a expliqué Flavio Di Muro.

« Nous avons divers échanges, nous envisageons également de développer de nouveaux projets pour l’avenir, il y a certainement de leur part une attention particulière pour la ville de Vintimille » a conclu Flavio Di Muro augurant de nouveaux partenariats prometteurs entre la ville italienne et la Principauté.