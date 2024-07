Olivia Dorato, la voix monégasque qui enchante le monde

Dans notre toute dernière vidéo YouTube, nous avons le plaisir de vous présenter Olivia Dorato : une artiste, autrice, compositrice et interprète monégasque au talent exceptionnel.

Née le 24 février 1998 à Monaco, cette artiste autodidacte a commencé à composer et écrire dès l’âge de 9 ans, armée de sa guitare ou de son piano. Connue pour sa voix envoûtante et ses performances captivantes qui ne laissent personne indifférent, Olivia Dorato c’est une fusion unique de pop, pop urbaine et afro, créant un univers musical riche et authentique.

En 2024, Olivia Dorato est indéniablement l’artiste à suivre. Cette année, elle se lance un défi audacieux : sortir un single chaque mois. Une stratégie ingénieuse pour fidéliser et accroître sa fan base, tout en marquant durablement les esprits de ses auditeurs.

D’ailleurs, « Toxic », l’un de ses récents singles, a fait une entrée remarquée dans la playlist éditoriale Spotify « Fresh Variété » dès sa sortie. Une opportunité en or qui pourrait bien propulser la carrière de la « pépite du Rocher » vers de nouveaux sommets.

Que vous soyez un fan de longue date ou que vous la découvriez pour la première fois, cette vidéo vous donnera un aperçu de son parcours et ses inspirations !

Olivia Dorato c’est aussi :