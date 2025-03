Will Smith, Santana et Scorpions… : Quelles légendes illumineront le Monte-Carlo Summer Festival 2025 ?

Giorgia / Photo via Monte-Carlo SBM

Le prestigieux Monte-Carlo Summer Festival dévoile sa programmation 2025, promettant une constellation d’artistes légendaires et de nouveaux talents qui illumineront la Salle des Étoiles tout au long de l’été.

Sous la direction artistique d’Alfonso Ciulla, cette édition 2025 du Monte-Carlo Summer Festival s’annonce comme un voyage musical sans frontières. Pour la première fois depuis sa création en 2006, le festival ouvre ses portes à la musique électronique, élargissant ainsi son horizon artistique et son public.

L’événement débutera le 5 juillet avec un hommage vibrant à Jean-Jacques Goldman par les Goldmen, lors d’une soirée caritative au profit de Fight Aids Monaco. Cette ouverture annonce déjà la dimension à la fois culturelle et philanthropique qui caractérise l’esprit monégasque.

Les icônes internationales à l’honneur

La scène monégasque accueillera une pléiade d’artistes de renommée mondiale. L’esprit rebelle du punk britannique s’incarnera à travers Billy Idol le 12 juillet, lors du prestigieux Gala de la Croix-Rouge Monégasque.

Les amateurs de rock auront l’embarras du choix avec la présence exceptionnelle de Carlos Santana le 23 juillet, dont les mélodies hypnotiques résonneront sous les étoiles monégasques. Les légendaires Scorpions, véritables gentlemen du hard rock allemand avec plus de 100 millions d’albums vendus, enflammeront la scène le 26 juillet.

The Dire Straits Experience perpétuera le 25 juillet l’héritage musical du groupe mythique anglais, avec la participation spéciale de Chris White, saxophoniste original de la formation.

Will Smith fait son show à Monaco le 2 août / Photo via Monte-Carlo SBM

Les nouveaux horizons musicaux

Le festival innove cette année avec l’introduction de l’électro dans sa programmation. Paul Kalkbrenner, figure emblématique de la scène électronique, créera le 24 juillet une synergie inédite entre la Salle des Étoiles et le mythique Jimmy’z Monte-Carlo.

Benson Boone, phénomène des réseaux sociaux et nominé aux derniers Grammy Awards, apportera sa touche contemporaine le 16 juillet, tandis que Will Smith, star du grand écran et pionnier du rap, offrira une performance unique le 2 août.

Un final en apothéose

La voix extraordinaire de Giorgia, l’une des plus grandes artistes de la chanson italienne contemporaine, mettra une touche finale magique à cette édition le 15 août.

Le festival s’enrichit également de dix dates exceptionnelles autour de l’âge d’or de la soul avec le show Motown All-Stars, qui se produira du 30 juillet au 10 août.

Informations pratiques

Les prix des dîners-spectacles varient de 250 à 1900 euros selon les artistes, tandis que le concert de Paul Kalkbrenner, unique performance debout, est proposé à partir de 150 euros.

Pour les réservations et informations complémentaires, le public peut contacter le +377 98 06 36 36 ou envoyer un email à ticketoffice@sbm.mc.