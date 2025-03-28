Лето легенд: Уилл Смит, Карлос Сантана и Scorpions — на Летнем музыкальном фестиваль Монте-Карло-2025!

Летний музыкальный фестиваль в Монте-Карло объявил программу на 2025 год — и она обещает быть яркой: легенды мировой сцены и свежие имена будут зажигать на сцене «Звёздного зала» всё лето.

Под художественным руководством Альфонсо Сьюлла (Alfonso Ciulla) фестиваль в этом году превращается в настоящее музыкальное путешествие без границ. Впервые с момента основания в 2006 году он откроется для электронной музыки — шаг, который не только расширит его творческие рамки, но и привлечёт новую публику.

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Откроется сезон 5 июля концертом-трибьютом Жан-Жаку Голдману в исполнении группы Goldmen. Этот вечер пройдёт в поддержку организации по борьбе с ВИЧ и СПИДом Fight Aids Monaco и задаст тон фестивалю, в котором культура и благотворительность идут рука об руку — как это принято в Монако.

Легенды на сцене Монте-Карло

Этим летом монегасская сцена станет настоящим магнитом для звёзд мирового уровня. Уже 12 июля на гала-вечере Красного Креста в Монако выступит сам Билли Айдол — воплощение дерзости и энергии британского панк-рока.

Любителям рока будет из чего выбрать: 23 июля под открытым небом выступит Карлос Сантана — его фирменные гитарные риффы и завораживающие ритмы наполнят ночь магией. А 26 июля громко заявят о себе легендарные Scorpions — хедлайнеры мировой рок-сцены, продавшие свыше 100 миллионов альбомов.

25 июля на сцену выйдут музыканты проекта The Dire Straits Experience, которые напомнят публике о золотой эпохе одноимённой группы. Специальный гость вечера — Крис Уайт, оригинальный саксофонист Dire Straits, добавит подлинности этому музыкальному путешествию.

Уилл Смит выступит в Монако 2 августа / Фотография предоставлена Monte—Carlo SBM

Новые музыкальные горизонты

В этом году Летний фестиваль выходит за рамки привычного и открывает дверь в мир электронной музыки. 24 июля на сцену выйдет Пауль Калькбреннер — звезда мирового масштаба и один из самых уважаемых диджеев Европы. Его сет станет настоящим музыкальным мостом между «Звёздным залом» и легендарным ночным клубом Jimmy’z Monte-Carlo.

16 июля драйва добавит Бенсон Бун — молодой артист, покоривший соцсети и уже успевший получить номинацию на «Грэмми». А 2 августа в Монако выступит сам Уилл Смит — любимец публики, звезда Голливуда и один из тех, кто стоял у истоков рэпа. Его шоу обещает стать по-настоящему незабываемым.

Грандиозный финал

Завершит фестиваль чарующий голос Джорджии — одной из главных звезд современной итальянской сцены. Её концерт 15 августа станет красивым и трогательным финалом летнего музыкального марафона.

А с 30 июля по 10 августа гостей ждёт настоящий праздник для любителей классики соула — серия из десяти вечеров с участием Motown All-Stars. Это будет погружение в золотую эпоху легендарного лейбла Motown, который подарил миру столько великих хитов.

Полезная информация

Цены на ужин с шоу варьируются от 250 до 1 900 евро — всё зависит от исполнителя. А если хочется потанцевать под электронную музыку, можно отправиться на единственный концерт в формате «стоя» — сет Пауля Калькбреннера. Билеты на него начинаются от 150 евро.

Более подробная информация и бронирование — по телефону +377 98 06 36 36 или по адресу электронной почты ticketoffice@sbm.mc.