Mezze Deli : в Кондамине открылся стритфуд по-ливански

Mezze Deli, расположенный напротив неотъемлемой части рынка: ресторана Maison des Pâtes, в ноябре принял своих первых клиентов.

На рынке квартала Кондамин появилось что-то новенькое! Если вы завсегдатай сердца Княжества, то наверняка обратили внимание на вертел с шаурмой и ярко разукрашенную витрину Mezze Deli, нового заведения на рынке гурманов. Владельцы обещают перенести любителей восточной кухни в Бейрут благодаря свежим продуктам и целому каравану домашних блюд.

Новый взгляд на классический бургер

Среди коронных блюд — горячие и холодные мезе, такие как фалафель, фаттуш и мутабаль... Различные сэндвичи, один из которых с кефтой, а также "Бургер Кефта" с картофелем фри. Для любителей мяса идеальным выбором будут меню «Шиш-таук» и «Кефта». Они состоят из тающих во рту шашлычков, картофеля фри и хумуса.

Фалафели, бургер и хумус © Mezze Deli

На десерт побалуйте себя пахлавой, хрустящим пирожным на основе миндаля, корицы, цветка апельсина и меда, а любителям шоколада советуем попробовать ленивый кекс.

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Ресторан открыт с 11.30 до 14.30 и с 18.30 до 21.30.

Справки по телефону: +377 93 50 40 49 или на странице в Instagram MEZZE DELI