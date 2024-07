Claude Gauthier : Un hymne pictural à la Principauté, sous le pinceau d’un artiste à la double vie

Monaco lui doit beaucoup, chargé de veiller à la sécurité de la Principauté pendant des dizaines d’années, Claude Gauthier est également un ambassadeur de la beauté et de la vie monégasque grâce à ses peintures.

« Dans un style pictural qui lui est propre, Claude Gauthier nous entraîne à la découverte d’un univers qu’il observe avec l’acuité d’un entomologiste, puis dessine et colorie avec la sensibilité d’un poète » préfaçait le Prince Rainier III dans le livre Rencontre avec Gauthier de Anne Devroye-Stilz.

Les couleurs sont vives et chatoyantes, les toiles attirent l’œil à coup sûr puis le spectateur est happé par le fourmillement de détails de ses peintures. Considéré comme un peintre de l’art naïf, Claude Gauthier préfère qualifier son travail en ces termes : « Ce n’est pas du naïf, disons que je m’approche de la nature du mieux possible car je trouve que la nature est une richesse inouïe. »

Rencontrés chez eux, Claude Gauthier et sa femme Josette nous montre l’atelier où toute la magie opère. Une salle proche du cabinet de curiosité. Des dizaines de carnets de croquis et de souvenirs accumulés au fil des ans se côtoient sur les étagères, tandis que les murs sont recouverts de toiles et de photos des moments marquants de leur vie. La Famille Princière y occupe une place de choix, ajoutant une touche de prestige à ce lieu déjà enchanteur.

Construction autour du port Hercule © Claude Gauthier

Claude Gauthier ne peint pas seulement pour lui-même, mais aussi pour transmettre son amour de la nature et de la vie monégasque. « Il est d’une générosité ! Il se met en arrière-plan pour laisser passer les autres », nous confie Josette lorsque Claude s’éclipse un instant. Sa peinture reflète cette générosité, tout comme son comportement quotidien. Toujours aux petits soins, il partage avec enthousiasme sa vision du monde, son art et son savoir-faire. Son objectif est de transmettre.

La vie singulière d’un artiste policier

Né en 1939 à Neuilly-sur-Seine, Claude Gauthier remporte dès l’âge de six ans un prix de peinture. Il est rapidement remarqué par ses professeurs pour son talent. Lauréat d’une bourse, il se dirige vers l’école du bâtiment moins de dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui l’a profondément marqué.

Triptyque sur la principauté © Claude Gauthier

Il n’embrassera pourtant la peinture à plein temps que plus tard, en travaillant d’abord à la restauration des plafonds des belles demeures de Beausoleil. Après son service militaire, il devient moniteur de colonies de vacances en 1962, où il rencontre Josette, sa femme depuis maintenant 62 ans.

Après avoir passé deux concours, l’un à la SNCF et l’autre à la Sûreté Publique, Claude Gauthier choisit finalement de faire carrière à Monaco à partir de 1964. Cependant, il n’en oublie pas pour autant la peinture. Chaque matin, le peintre policier se lève à 5 heures pour peindre avant de partir travailler. Autodidacte, il développe son propre style, expérimentant et utilisant les couleurs d’une manière unique.

La passion et la persévérance gagnent

Progressivement, ses œuvres attirent l’attention des critiques d’art, notamment Anne Still Devroye, conservatrice du Musée International d’Art Naïf Anatole Javkovsky, qui déclare en 1986 : « Son graphisme est intransigeant, il ne filtre pas les aléas de la lumière impressionniste, il est aussi net et versatile que peut l’être un damier de jeu d’échec. »

Cependant, sa notoriété explose lorsque la Princesse Grace choisit une de ses toiles représentant la Principauté de nuit en 1971 lors d’une exposition collective. La visite personnelle de la Princesse à l’une de ses expositions confirme son succès. C’est véritablement à ce moment-là que ses expositions se multiplient, y compris à l’international, renforçant son lien avec la Famille Princière. « Le Prince vient à presque toutes mes expositions », explique Claude avec fierté.

Une réalité onirique

Pour peindre, Claude Gauthier trouve son inspiration partout : un motif de tapis, la nature environnante, ou encore ses voyages. Chaque détail capté se retrouve dans ses carnets de croquis pour prendre vie plus tard dans ses peintures grand format.

Ses tableaux sont empreints d’une douce nostalgie et nous transportent dans un univers onirique où réalité et imaginaire se mêlent. Ses peintures dépeignent une réalité qui lui est propre, une sorte de grande fresque où chaque détail contribue à un ensemble. Sa peinture est en quelque sorte un condensé de toute l’exception d’un lieu

Nouvelles serres de Monaco © Claude Gauthier

Si son entourage l’inspire, Claude Gauthier, en bon autodidacte, n’hésite pas à s’enrichir en étudiant d’autres peintres. « Je lis beaucoup de choses sur les peintres pour m’enrichir parce que ça me fait imaginer des choses, décomposer et voir des couleurs », confie-t-il. Mais si Claude ne devait revenir qu’une peinture qui l’a énormément inspiré ce serait La pêche aux thons de Dali.

Un travail d’équipe

Complices et complémentaires, Josette et Claude Gauthier travaillent main dans la main. Tandis que Claude se consacre à son art, Josette gère l’administratif et assure « la fonction contrôle, » comme elle dit en plaisantant.

Les couleurs joyeuses et enrichissantes représentent finalement bien l’état d’esprit du couple. Discrets mais joviaux, ils profitent tous les deux de la vie et de chaque instant, trouvant partout et tout le temps un moment de bonheur que Claude réussit à retranscrire dans ses peintures.

Une oeuvre prolifique

Aujourd’hui, à 85 ans, Claude Gauthier continue de peindre tous les jours quasiment de l’aurore jusqu’au crépuscule. Ces dernières années, le peintre a beaucoup peint les fiefs des Sites Historiques Grimaldi. Depuis deux ans, il a déjà réalisé une soixantaine de tableaux représentant ces villes et territoires en lien avec la Principauté.

Terlizzi © Claude Gauthier Dolceacqua © Claude Gauthier

Ses œuvres ne se limitent pas aux toiles. Elles ornent également des, cartes postales, des timbres à l’honneur de Monaco et illustrent de nombreux livres, dont le récent Rosie et Wally à Monaco de l’auteur belgo-monégasque Margaretta Crovetto Heylen, racontant l’histoire d’une petite fille malade en visite à Monaco. Un recueil de poésies en italien est également en préparation.

En plus de sa carrière artistique, Claude Gauthier est très impliqué dans la vie monégasque. Vice-Président honoraire de l’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’UNESCO, membre fondateur de la section International Police Association – section Monaco et également membre fondateur de l’association Goûts et Saveurs, il s’engage activement pour sensibiliser les enfants au bien manger et transmettre comme il l’aime tant.