Notre sélection des meilleurs rooftops de Monaco

Nous avons sélectionné pour vous les bars et restaurants sur les plus beaux toits de la Principauté, à ne surtout pas manquer cet été.

Surplombant les eaux azur de la Méditerranée, les rooftops de Monaco offrent une expérience unique et luxueuse, alliant panoramas à couper le souffle et gastronomie raffinée.

Que ce soit pour siroter un cocktail au coucher du soleil, savourer un dîner gastronomique sous les étoiles, ou simplement profiter d’une vue imprenable sur la Principauté et ses environs, ces espaces aériens incarnent le summum de l’élégance, du glamour et de la convivialité monégasques.

ZIA pop-up à l’Odyssey – Hôtel Métropole

Niché au cœur de Monte-Carlo, l’Odyssey est une oasis urbaine conçue par Karl Lagerfeld. Ce rooftop offre une piscine étincelante, des cabanes privées, et un bar pop-up où siroter des cocktails signature tout en admirant les jardins luxuriants et les lumières de la ville.

Renommé pour son style fashion, l’endroit est l’un des plus prisés de la Principauté. Chaque année, des chefs invités créent une expérience culinaire unique et éphémère. Cette saison, le Chef Christophe Cussac se distingue en apportant ZIA au restaurant de la piscine.

Pour incarner cette vision, le duo dynamique formé de Manon Santini et Rocco Seminara proposera une carte de pizzas originales et contemporaines.

Adresse : Hôtel Métropole Monte-Carlo – Carré d’Or 98000 Monaco

Horaires : Du 12 juin au 31 août, du mercredi au dimanche, de 19h00 à 22h30

Réservation : +377 93 15 15 56

Amù – Hôtel Fairmont

Perché sur le toit de l’Hôtel Fairmont, Amù (« amour » en monégasque) est le plus grand rooftop de Monaco et de la Riviera, avec une vue panoramique à 360° sur la mer et la ville. Véritable ode à la cuisine locale, ce restaurant harmonise avec brio les traditions gastronomiques de la Riviera italienne et française.

Chaque plat proposé est une aventure gustative, une exploration des saveurs et des savoir-faire qui incarnent les côtes françaises et la culture méditerranéenne. Une expérience culinaire inoubliable attend les visiteurs dans ce cadre d’exception.

Chez Amù, on vient pour le lieu et la vue, puis on y reste pour l’assiette, le champagne et l’ambiance décontractée.

Adresse : 12 Avenue des Spélugues 98000 Monaco

Horaires : Ouvert tous les jours de 7h00 à 23h30

Réservation : +377 93 300 900 ou +377 93 15 48 48

Nikki Beach – Hôtel Fairmont

Également situé sur le toit du Fairmont, le Nikki Beach combine la fête et le luxe avec style. Connue pour ses soirées animées, ses DJ de renommée internationale et son ambiance chic, cette terrasse sur le toit est un incontournable pour ceux qui cherchent à vivre une expérience nocturne inoubliable avec vue sur la mer.

Côté cuisine, le menu complet comprend des plats représentatifs de tous les pays où le Nikki Beach est situé dans le monde. Il est possible d’y retrouver des salades saines, des rouleaux de sushi innovants, des plats de fruits de mer fraîchement pêchés et du poulet rôti.

Vous l’aurez compris, au Nikki Beach, il est question de se relaxer au bord de la piscine avec du champagne, en sirotant des cocktails spéciaux et des plats gastronomiques.

Adresse : 12 Avenue des Spélugues 98000 Monaco

Horaires : Ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00

Réservation : +377 93 300 700

Évènements : programmation à retrouver sur ce lien

Le Bar Américain – l’Hôtel de Paris

Pour une expérience plus classique, le Bar Américain offre une atmosphère élégante avec des concerts de jazz en direct et une vue magnifique sur la Place du Casino. C’est l’endroit parfait pour déguster un cocktail sophistiqué dans un cadre historique.

Avec ses boiseries élégantes, ses fauteuils en cuir patiné et son éclairage sophistiqué, ce lieu offre une ambiance jazzy et un charme romanesque inégalé. En y entrant, on plonge dans un univers hors du temps, évoquant l’imaginaire des palaces d’antan. Ce bar prestigieux a également été le cadre de rencontres de nombreuses célébrités internationales, renforçant son aura légendaire.

Chaque soir, cet établissement hôtelier d’exception accueille des musiciens pour des performances live, offrant une variété de genres allant du jazz au swing, en passant par le blues, la soul & chanson. Cette programmation éclectique et renouvelée attire les mélomanes, qui apprécient particulièrement la proximité et l’interaction avec les artistes.

Le Bar Américain se distingue ainsi comme l’un des rares bars d’hôtels au monde à offrir une telle expérience musicale immersive.

Adresse : Hôtel de Paris – Place du Casino 98000 Monaco

Horaires : Ouvert tous les jours de 12h00 à 1h30

Réservation : +377 98 06 38 38

Évènements : programmation à retrouver sur ce lien

Amazónico – Place du Casino

Pour une soirée inoubliable, Amazónico Monte-Carlo s’impose comme le lieu idéal, que ce soit pour un dîner sur son rooftop, un verre entre amis au lounge, ou une nuit de danse effrénée au club. Ce restaurant haut de gamme propose une atmosphère unique où élégance et exotisme se rencontrent harmonieusement.

L’espace lounge et le club vibrent au son des rythmes tropicaux mixés par le DJ, tandis que la terrasse du restaurant s’anime avec des performances d’orchestre live jouant jazz, bossa nova et rythmes cubains. Ce lieu débordant d’énergie offre une bande-son inspirée de la forêt amazonienne.

La carte d’Amazónico Monte-Carlo est un véritable voyage culinaire, fusionnant cuisines tropicales et latino-américaines avec des influences asiatiques. Les convives peuvent se régaler de sushis, fruits de mer, viandes et poissons grillés, tous soigneusement sélectionnés pour une expérience gustative sans pareil.

Adresse : Allée François Blanc – Place du Casino 98000 Monaco

Horaires : Ouvert tous les jours de 18h00 à 2h00

Réservation : +377 98 06 14 14

