« C’est toujours une joie de venir ici à Duras » : Le Prince Albert II redécouvre la ville après les rénovations

Le Prince Albert II a participé à la rénovation de l’église du village dont les derniers travaux remontaient au début du 20e siècle.

Lundi dernier, le Prince Albert II s’est rendu à Duras, dans le Lot-et-Garonne, pour un déplacement empreint d’histoire et de symbolisme. Ce village, lié depuis le 18e siècle à la famille Grimaldi, a accueilli le Prince Souverain pour célébrer les liens historiques et se rendre compte de sa participation à la restauration du patrimoine local.

Le Prince Albert II, à ses côtés la Maire, Bernadette Dreux, et le Préfet, Daniel Barnier © Axel Bastello / Palais princier

C’est le 15 juillet, même jour de la visite du Prince, en 1777 que Louise Félicité d’Aumont, descendante de la famille Durfort, a épousé Honoré IV, futur Prince de Monaco.

Accueilli par la Maire, Bernadette Dreux, et le Préfet, Daniel Barnier, le Prince Albert II a inauguré une plaque à l’entrée de la ville de Duras signifiant l’appartenance au réseau des Sites Historiques Grimaldi de Monaco.

Le Prince Albert II à l’entrée de la ville pour l’inauguration de la plaque Site Historique Grimaldi © Axel Bastello / Palais princier

Lors de sa visite, le Prince a redécouvert l’église Sainte-Marie-Madeleine, un ancien temple protestant édifié en 1611 par Jacques de Durfort, un ancêtre du Prince et convertie en église catholique lors de la révocation de l’édit de Nantes en 1685. L’église vient juste d’être restaurée avec l’aide du Prince Albert II après plus d’un an de travaux.

Les décors de l’église ont été peints au début du 20e siècle© Axel Bastello / Palais princier

La journée du Prince s’est poursuivie par une promenade sur le marché hebdomadaire, où il a été chaleureusement accueilli par les habitants du village. Au Château de Duras, la Maire lui a remis la médaille de la ville. Après un déjeuner dans la salle des Maréchaux, le Prince a visité les salons meublés de ce château historique, véritable joyau architectural offrant une vue imprenable sur la campagne environnante.

Le Prince Albert II durant sa visite au marché de Duras © Axel Bastello / Palais princier

Le château de Duras est perché sur une colline, ce qui lui donne une magnifique vue sur les paysages environnants © Axel Bastello / Palais princier

Le Prince Albert II recevant la médaille de la ville © Axel Bastello / Palais princier

© Axel Bastello / Palais princier

La visite s’est conclue par un spectacle de fauconnerie dans les jardins du château. « C’est toujours une joie de venir ici à Duras, au contact de la population, de voir la rénovation de l’église et tous les travaux qui ont été faits au château. C’est une commune qui se bat pour son patrimoine et qui veut le valoriser. Je suis très heureux que l’association des sites historiques permette d’accompagner cette valorisation de territoire et de patrimoine », a déclaré le Prince Albert II au micro de Monaco Info.

