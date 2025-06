Mon’Arc En Ciel : la première association LGBTQ+ engagée à Monaco

Créée en avril 2024, Mon’Arc En Ciel Monaco est la première association LGBTQ+ de la Principauté.

L’association a pour but de donner plus de visibilité à la communauté LGBTQ+ locale, de briser l’isolement, et de favoriser le dialogue autour des droits et de l’inclusion à Monaco. Cynthia Salvanhac, l’une des membres fondatrices, est revenue sur la création de l’association, son action depuis un an, ses projets à venir et les défis rencontrés dans un contexte monégasque encore peu ouvert à ces sujets.

Pouvez-vous nous présenter Mon’Arc En Ciel Monaco et raconter sa création ? Qu’est-ce qui a motivé sa création ?

Mon’Arc en ciel est la toute première association LGBTQ+ de la Principauté. Elle a été fondée en avril 2024 par deux couples de femmes, dans le but de donner une visibilité à notre communauté et initier un véritable dialogue autour des droits LGBTQ+ à Monaco. Nous avons rapidement compris que, pour faire évoluer les mentalités et prétendre à des avancées législatives, il fallait d’abord créer un cadre officiel, la création de cette association était donc une première étape essentielle pour faire entendre nos voix.

L’association répond à un besoin réel : celui de rompre l’isolement, de créer des espaces de dialogue et de solidarité et de favoriser une meilleure reconnaissance des diversités de genre et d’orientation au sein de la société monégasque.

Quelle est aujourd’hui la mission principale de l’association ?

Mon’Arc En Ciel a à peine un an et notre mission principale, dès le départ, a été de fédérer. Nous voulions avant tout créer du lien, proposer des moments de rencontre, d’écoute et de partage pour les personnes LGBTQ+ vivant et/ou travaillant en Principauté. Il s’agissait aussi de briser l’isolement que certains peuvent ressentir, et d’affirmer une réalité souvent invisibilisée : la communauté LGBTQ+ est bien présente à Monaco, tout comme ailleurs dans le monde.

À terme, nous visons à promouvoir l’inclusion, sensibiliser le public et devenir un interlocuteur constructif pour les institutions en vue de faire évoluer les lois.

Quel constat vous a incité à vous mobiliser à Monaco en particulier ?

À Monaco, la communauté LGBTQ+ est encore peu visible. Il n’existe pas d’espace dédié, peu de représentation et souvent un grand silence autour de ces sujets. Le besoin était donc clair, celui de donner une voix à une communauté discrète, mais bien présente en Principauté.

Comment décririez-vous la vision de Mon’Arc En Ciel pour l’avenir de la communauté LGBTQ+ à Monaco ?

Nous souhaitons construire une société monégasque plus inclusive, où chacun peut vivre pleinement son identité sans crainte. Nous croyons en une éducation progressive, à des dialogues apaisés et à des évolutions positives dans le respect du cadre local.

Quels types d’actions et d’événements organisez-vous pour sensibiliser et fédérer ?

Étant une jeune association, notre priorité pour cette première année a été de créer du lien et de fédérer. Nous avons organisé plusieurs rencontres conviviales, notamment des soirées, apéros et moments d’échange pour permettre aux membres de la communauté de se retrouver et d’échanger dans un cadre bienveillant.

L’association de l’Union des Femmes Monégasques, présidée par Mme De Millo Terrazzani a organisé une soirée de questions-réponses en collaboration avec la Haut-Commissaire Mme Ceyssac, la Présidente de la Commission des Droits de la Femme, de la Famille et de l’Égalité Mme Fresko Rolfo et notre association Mon’arc en ciel, afin d’aborder directement les interrogations et les problématiques rencontrées par les personnes LGBTQ+ à Monaco.

Par ailleurs, nous avons commencé à établir des contacts avec différentes institutions locales et des actions concrètes sont à venir.

Quels sont les projets phares que vous portez ou que vous souhaitez lancer ?

Notre premier objectif reste de renforcer la communauté locale et de continuer à promouvoir une Principauté plus inclusive.

Parmi les projets en cours ou en réflexion, nous souhaitons :

Rencontrer les différentes institutions monégasques pour leur exposer les problèmes rencontrés par notre communauté

Pérenniser nos rencontres mensuelles pour maintenir le lien

Mettre en place des groupes d’échange thématiques (par exemple autour de la santé, du coming-out, des identités de genre…)

Développer un réseau de professionnel « safe »(avocats, médecins, psychologues) vers lesquels orienter les personnes LGBTQ+ en toute confiance

Enfin, nous aimerions également lancer une campagne de sensibilisation locale, en lien avec des partenaires institutionnels ou associatifs, pour rendre plus visibles nos réalités et encourager l’inclusion dans tous les milieux, notamment dans le cadre scolaire.

Monaco est un lieu particulier, quelles sont les spécificités ou les défis liés à y faire vivre une association LGBTQ+ ?

La discrétion sociale, l’absence de cadre légal clair et le manque d’espace LGBTQ+ sont des défis. Mais c’est aussi ce qui rend notre action précieuse : nous avançons avec sensibilité, écoute et détermination. Notre ambition est de faire émerger une communauté visible, sereine et fière, qui puisse s’exprimer sans crainte ni peur de représailles.

Comment les personnes intéressées peuvent-elles vous rejoindre ou vous soutenir concrètement ?

Il est possible d’adhérer à l’association, de venir à nos événements ou de nous proposer un partenariat. Nous sommes joignables par téléphone au 07.80.98.00.03 ou par mail à monarcenciel@monaco.mc, sur Instagram @monarcencielmonaco ou sur notre site internet : www.monarcenciel.com.

Vous avez fêté votre premier anniversaire en mai dernier. Quel bilan tirez-vous de cette première année d’existence ?

Nous avons reçu un accueil chaleureux, fédéré une communauté naissante et initié de beaux projets. Cette première année confirme que notre présence a du sens et qu’elle était très attendue.

Quels sont les prochains rendez-vous ou temps forts à noter dans votre actualité ?

Des rencontres estivales, une soirée spéciale rentrée et une campagne de sensibilisation en préparation pour la fin d’année. Toutes les infos seront à retrouver sur nos réseaux !

