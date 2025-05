Les Smileys Monaco : Une association qui donne le sourire aux enfants

Créée en 2021, l’association Les Smileys Monaco apporte soutien et réconfort aux enfants hospitalisés ou en situation de stress à Monaco.

Présidée par Joëlle Bacrot-Bardos, l’association compte aujourd’hui 42 bénévoles qui interviennent dans les différents établissements de santé de la Principauté, dont le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), le Centre Cardiothoracique ou encore les pompiers. L’objectif est de venir en aide aux enfants, mais aussi à leurs familles, en apportant du réconfort lors de moments de stress et d’angoisse liés aux soins médicaux.

« Cela fait maintenant quatre ans que nous œuvrons auprès des enfants. Avant cela, j’étais engagée au sein de l’Association mondiale des amis de l’enfance (AMADE), créée en 1963 par la Princesse Grace. L’AMADE avait une antenne à Monaco, où j’étais active à partir de 2012, jusqu’à sa fermeture en 2019. Elle menait principalement des actions à l’international, notamment à Madagascar. À cette époque, j’avais le souhait d’agir localement, ici à Monaco. J’ai exprimé mon envie d’apporter un peu de chaleur humaine dans notre hôpital, le CHPG, qui bénéficie certes d’excellents médecins, mais où il manquait parfois un peu de chaleur humaine, notamment pour les enfants hospitalisés, un peu dans l’esprit des Blouses Roses en France. C’est ainsi qu’est né un partenariat avec le CHPG », explique Joëlle.

© Les Smileys Monaco

« Nous intervenions auprès des enfants hospitalisés, en leur proposant des animations adaptées à leur âge et à leur pathologie. Pour accompagner cette démarche, j’ai imaginé une mascotte en coton, baptisée Smiley, qui était alors remise uniquement aux enfants du CHPG. Lorsque l’AMADE Monaco a fermé en 2019, j’ai souhaité pérenniser cette action. Avec l’accord de la Princesse Caroline, j’ai pu créer officiellement l’association Les Smileys Monaco en avril 2021.

Aujourd’hui, nous intervenons dans tous les centres de secours et de santé de la Principauté. Pour financer nos activités, nous organisons plusieurs événements chaque année, car nous ne bénéficions d’aucune subvention. Les fonds récoltés servent notamment à acheter nos mascottes, produites en Italie, faute de fournisseurs en France ou à Monaco. »

Une mascotte pour apaiser et créer du lien

Parmi les actions les plus emblématiques de l’association figure la distribution de Smiley, une poupée en coton imaginée par Joëlle Bacrot-Bardos. Offerte aux enfants dès leur prise en charge par les équipes médicales ou les secours, cette mascotte a rapidement trouvé sa place dans le cœur des plus jeunes. Elle n’est pas seulement un objet de réconfort, elle permet de rassurer, d’engager la discussion et même de faciliter les soins : « Ces mascottes sont aujourd’hui distribuées par les pompiers ou les secouristes lors de leurs interventions auprès des enfants. C’est un outil précieux pour instaurer un lien avec l’enfant, engager le dialogue, lui demander son nom, son âge, ou simplement où il a mal. »

© Les Smileys Monaco

« Grâce à Smiley, les enfants peuvent dessiner dans les salles d’attente, ce qui les occupe et les aide à se détendre », explique la présidente. « Certains se servent même du dessin pour indiquer au médecin où ils ont mal. Cela facilite l’échange, surtout avec les tout-petits qui n’ont pas toujours les mots pour exprimer leur douleur. Le simple fait de pouvoir s’amuser avec une mascotte leur fait oublier, un instant, la maladie. »

Ces petites mascottes sont présentes dans les services suivants : le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, les Urgences et Hospitalisations du service de Pédiatrie du CHPG, le SMUR, la Brigade des Mineurs de la Direction de la Sûreté Publique, le Centre Médico-Psychologique, le Centre Cardio-Thoracique de Monaco, l’IM2S (Institut Monégasque de Médecine et de Chirurgie Sportive), ainsi qu’au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène.

« Nous sommes des oreilles attentives »

Si l’association Les Smiley Monaco se concentre sur le bien-être des enfants hospitalisés, elle n’oublie pas pour autant les parents, souvent isolés face à l’épreuve de la maladie. Joëlle insiste sur ce rôle discret mais essentiel : « Lorsque nous allons rendre visite aux enfants, les parents sont souvent soulagés de nous voir arriver. Ils se retrouvent seuls avec leur enfant dans une chambre d’hôpital, parfois pendant de longues heures, et ce n’est pas toujours facile de les occuper ou simplement de souffler un peu. Notre présence représente pour eux un moment de répit. Nous ne sommes ni personnel soignant, ni membres de la famille, et surtout, nous ne sommes pas là pour juger ou faire de diagnostic », indique-t-elle.

« Même lorsqu’il s’agit de nourrissons, et qu’en apparence il n’y aurait pas grand-chose à faire, notre rôle reste important. Les jeunes mamans, souvent enfermées dans la chambre avec leur bébé, manquent d’interactions et de conversations. Elles ont besoin de parler, d’être écoutées. Nous sommes des oreilles attentives, sans jamais porter de jugement. Ce que nous offrons, c’est une présence bienveillante. »

Des moments inoubliables

Journée du sourire sur la place d’Armes © Les Smileys Monaco

Pour Joëlle Bacrot-Bardos, l’association Les Smiley Monaco représente bien plus qu’un engagement bénévole : « Pour moi, cette association, c’est mon bébé ! », affirme-t-elle avec émotion. « J’en suis très fière, parce que ça a aidé beaucoup de familles ». En effet, la présidente se souvient de plusieurs situations marquantes où la présence des bénévoles a réellement transformé plusieurs situations.

Elle évoque d’abord un petit garçon, alité, qui refusait de bouger : « On est entrés dans la chambre avec un ballon. Il a commencé par le gonfler, puis on a joué avec lui. Et là, soudainement, il s’est levé. Il s’est mis à jouer. C’était incroyable ! » Un autre souvenir concerne une petite fille qui ne parvenait pas à utiliser l’un de ses bras, au grand désarroi de sa mère : « Elle était dans la salle d’attente du CHPG. Il y avait une petite cuisinière, alors j’ai proposé de faire semblant de cuisiner avec elle. Elle s’est prise au jeu, a attrapé une poêle, et s’est mise à jouer. À ce moment-là, j’ai montré au personnel médical qu’elle utilisait son bras sans difficulté. C’était un simple blocage psychologique. »

Pour Joëlle, ces exemples traduisent une réalité simple mais essentielle : « L’effet psychologique joue énormément. Sur les enfants, encore plus que sur les adultes. Grâce à nos bénévoles, à l’amusement, au lien humain, les enfants oublient leur douleur. Ils se détendent et dans les salles d’attente, où le stress est intense, notre présence apaise. C’est ça, notre mission. Être aussi un soutien psychologique. »

Parmi les moments marquants de l’association, Joëlle garde en mémoire la visite de la Famille Princière lors de la Journée du Sourire, organisée chaque mois d’octobre sur la place d’Armes : « Nous avons eu l’immense honneur de recevoir le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs enfants. On est la seule association à avoir accueilli la Famille Princière au complet, c’était formidable ! » Cette journée festive compte parmi les temps forts de l’année pour l’association, qui propose des spectacles et de nombreuses animations spécialement dédiées aux enfants.

Les Jumeaux Princiers, le Prince Albert II et la Princesse Charlène © Les Smileys Monaco

« Chaque mois, il y a un événement », poursuit Joëlle. L’association est toujours présente là où il faut apporter un peu de réconfort et de bonne humeur : Épiphanie, Téléthon, Carnaval des Enfants, Journée des Associations, Fiat 500, Open de Tennis, Halloween, Noël… aucun rendez-vous n’est manqué ! À cela s’ajoute leur propre événements comme la Journée du Sourire, organisée au mois d’octobre ou encore Les repas de l’amitié, organisés tous les mois entre bénévoles.

Toute l’année, les bénévoles rendent visite aux enfants hospitalisés, animent des ateliers, participent à des repas conviviaux et assurent la distribution de leurs célèbres mascottes dans tous les centres de soins.

Joëlle précise que Les Smileys Monaco est avant tout une association familiale où la solidarité prime. Les bénévoles rejoignent l’aventure naturellement, grâce au bouche-à-oreille, au fil des rencontres et des événements tout au long de l’année.

Informations pratiques

Pour en savoir plus sur l’association Les Smileys Monaco, rendez-vous sur leur site internet ou sur leur page Facebook.

Adresse : 15, rue Princesse Caroline – Monaco

Tél. : +33 6 98 18 44 52

Vous souhaitez soutenir leurs actions ? Les dons peuvent être effectués via l’application Carlo, par chèque à l’ordre de Les Smileys Monaco, ou par virement bancaire (RIB disponible sur demande).

