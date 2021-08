Entreparents est un nouveau concept de soutien à la parentalité qui a pour vocation de soutenir les nouveaux et futurs parents de Monaco et des villes voisines. Leur but ? Connecter les parents entre eux et avec les services autour.

Les « WonderMoms », des super-héroines modernes

À l’origine du projet, une maman, Johanna mais surtout son son fils Louis. « Cette naissance a donné un sens à ma vie et tout ce que j’entreprends » explique-t-elle. En tant que jeune maman, c’était une véritable « alarme émotionnelle » lorsqu’elle a remarqué que Louis avait un torticolis congénital. Quoi faire ? Qui contacter ? Grâce à sa nature curieuse et sa bonne gestion du stress, Johanna a su s’aiguiller des bonnes personnes et après une année de rééducation, Louis se porte à merveille. Néanmoins, sa maman, par des échanges avec des professionnels et des parents, a remarqué que nombreux se sont déjà sentis comme elle : isolée et mal informée.

Alors, elle s’est rapprochée de deux « WonderMoms », Clémence, maman de deux enfants et Émilie, maman d’un enfant, qui ont ainsi rejoint le projet. Ensemble, elles ont partagé sur leurs réseaux un sondage pour identifier les différentes inquiétudes des parents. Sur les 430 participants, le même constat ressortait, la mal-information et l’isolement. Une autre problématique qui est apparue concernait les parents étrangers installés en Principauté, comme Anna qui a souhaité participer au projet à son tour. Pour cette maman de trois enfants, c’était une difficulté de plus de se renseigner dans une ville où les systèmes sont différents de ceux qu’elle pouvait connaître habituellement.

Une application pour connecter tous les parents de la Principauté

C’est dans ce contexte qu’elles créent « un outil connecté et intuitif d’intérêt public ». Une application mobile tout-en-un par des parents pour des parents pour répondre aux problématiques autour de l’enfance. Trois fonctionnalités sont prévues.

La première est un forum de discussion où il sera possible de partager ses questions ou ses conseils à n’importe quelle heure. Des professionnels alimenteront également au chat. Cela permettra de regrouper les parents en fonction de différents critères, comme le nombre d’enfants, leurs âges, l’état de grossesse ou encore la langue parlée.

Il y a juste un manque de communication entre les services et entre les parents.

Ensuite un espace « step by step » servira de récapitulatif pour les parents. Encore en travail, l’idée serait d’avoir une frise relatant tous les moments clés de l’enfance, « des différents rendez-vous médicaux jusqu’à l’organisation de la maison pour bébé ». Cette partie permettra d’avoir les bons interlocuteurs et professionnels pour chaque étape. Un moyen de « créer des ponts, créer des liens, travailler ensemble et valoriser les professionnels, les institutions et tous les organismes qui font déjà les choses pour aider les parents dans leurs rôles de parents » explique Johanna.

La troisième fonctionnalité de l’application sera un calendrier d’évènements pour « valoriser tout ce qui existe. Il y a juste un manque de communication entre les services et entre les parents. Nous ne sommes pas là pour réinventer des choses, on s’appuie sur des choses déjà existantes. » La petite originalité en plus est que les parents pourront aussi organiser des « playdates ». C’est-à-dire, se contacter entre papas et mamans et ainsi créer une dynamique au-delà du support numérique.

Le prototype de l’application est terminé et les quatre mamans sont en attente de la levée de fonds. Si tout se passe bien, la sortie de l’application est prévue pour la fin de l’année 2021.

Pour suivre l’aventure, rejoignez-les sur Facebook ou Instagram.