











Entreparents — это новая концепция поддержки родителей, которая направлена на помощь новоиспеченным и будущим родителям в Монако и соседних городах. Цель проекта состоит в том, чтобы связать родителей друг с другом и со службами, которые могут быть им полезны.

«Чудо-мамы»: современные супергероини

Проект был инициирован матерью Джоанной и, конечно, ее сыном Луи. «Рождение ребенка придало смысл моей жизни и всему, что я делаю», — делится она. Молодая мама столкнулась с «эмоциональной тревогой», когда поняла, что у ее сына врожденная кривошея. Что делать? Куда обратиться? Благодаря склонности к сбору информации и навыкам управления стрессом, Джоанна смогла найти нужных людей: к счастью, спустя год реабилитации маленький Луи прекрасно себя чувствует. Джоанна из этого опыта сделала свой вывод: многие родители, с которыми она общалась, чувствовали себя изолированными и неосведомленными.

Поэтому она объединилась с двумя «чудо-мамами»: матерью двоих детей Клеманс и матерью одного ребенка Эмили. Вместе женщины провели опрос в соцсетях и узнали, какие проблемы волнуют родителей. Из ответов 430 участников женщины поняли, что проблема та же самая: недостаток информации и изоляция. Другая проблема касалась родителей-иностранцев, проживающих в Княжестве. таких как Анна, которые хотели принять участие в проекте. Для Анны, матери троих детей, сложностью стало найти информацию в стране, где система отличается от привычной ей.

Приложение для всех родителей Княжества

В этом контексте был создан «логичный и интуитивно понятны инструмент, отвечающий всеобщим интересам». Универсальное мобильное приложение, созданное родителями для родителей, поможет в решении детских проблем. Планируется три функции.

Первая — это форум, где можно будет задать вопросы и получить советы. Свой вклад в этот чат внесут и профессионалы в различных областях. Это позволит разгруппировать родителей по разным критериям: количество детей, их возраст, срок беременности или язык, на котором удобнее говорить.

Просто не хватает общения между службами и родителями

Раздел «шаг за шагом» станет кратким гайдом для родителей. Идея состоит в том, чтобы создать файл, рассказывающий о ключевых моментах, связанных с детьми: от различных медицинских приемов до организации дома для ребенка. Этот раздел позволит найти важные контакты профессионалов на каждом этапе. «Это способ поможет навести мосты, наладить связи, работать вместе и продвигать профессионалов, учреждения и все организации, которые уже делают что-то, чтобы помочь родителям в их новой роли», — говорит Джоанна.

Еще одной функцией приложения станет календарь событий для «улучшения всего, что существует». «Просто отсутствует связь между службами и между родителями. Мы здесь не для того, чтобы изобретать вещи заново, мы улучшаем уже существующие», — объясняют создательницы инициативы. Еще одна особенность состоит в том, что родители смогут организовывать встречи. «Другими словами, мы связываемся друг с другом, мамы и папы и, таким образом, создаем динамику за пределами цифровых медиа», — говорят создательницы Entreparents.

Прототип приложения готов, и теперь четыре матери ждут сбора средств. Если все пойдет хорошо, релиз приложения намечен на конец 2021 года.

Следить за инициативой можно на страницах в Facebook и Instagram.