Nouveaux ateliers, secourisme, international, Gala… Ce qu’il faut retenir des directives de la Croix-Rouge Monégasque pour 2025

Comme chaque année, la Croix-Rouge Monégasque a réuni les médias pour dresser le bilan des actions menées en 2024 et présenter les perspectives pour 2025.

Lors de la conférence du vendredi 21 février, Frédéric Platini, secrétaire général, Mathieu Liberatore, responsable du secourisme, Valerie Corporandy, responsable du service social, Yann Bertrand, directeur général et Danielle Cottalorda, responsable de la communication, ont rappelé l’impact local et international de la CRM, son engagement auprès des plus vulnérables et les nouvelles initiatives à venir.

La jeunesse mobilisée

Frédéric Platini a ouvert la conférence avec des chiffres clés : « Aujourd’hui, il y a 191 sociétés nationales au sein de la Fédération. C’est le plus grand mouvement humanitaire au monde, avec 16 millions de bénévoles dans le monde. À Monaco, nous comptons 77 salariés et plus de 700 bénévoles de 48 nationalités. »

L’un des constats marquants de cette année est l’augmentation du nombre de bénévoles, et en particulier des jeunes : « Le bénévolat se renforce. Nous avons dépassé les 700 bénévoles, et près de 40% d’entre eux ont moins de 35 ans, ce qui est plutôt positif. Nous avons su attirer les jeunes et, surtout, les fidéliser. On n’en était pas là il y a cinq ans ». Yann Bertrand a confirmé cette tendance : « Ils sont très volontaires. Beaucoup de nos jeunes sont très impliqués et sont favorables à ce lien humain, c’est quelque chose qui leur tient à cœur. »

Parmi leurs nombreuses actions, en janvier dernier, la Croix-Rouge Monégasque a tenu à souligner le succès de ses deux journées de collecte de sang, organisées au sein de son siège, avec une participation en hausse et l’arrivée de nombreux primo-donneurs.

« Nous avons consacré 450 000 euros à l’aide sociale de proximité »

La CRM répond aux besoins d’assistance, de soutien et d’accompagnement des personnes vulnérables de la Principauté et des communes limitrophes. « Nous avons consacré 450 000 euros à l’aide sociale de proximité, comprenant des aides alimentaires (51%), de logement (30%), des frais scolaires (9%) et des dépenses de santé (6%) », a expliqué Valérie Corporandy. L’accompagnement des familles en difficulté a concerné 551 foyers pour un total de 1 100 aides financières.

L’année écoulée a aussi vu le développement d’activités solidaires pour rompre l’isolement : « Nous organisons des sorties culturelles et récréatives chaque mois, accompagnés par des bénévoles, et nous avons proposé un goûter de Noël festif au Yacht Club », a-t-elle ajouté. L’aide aux devoirs continuera cette année : « L’aide au devoir est aussi appréciée des familles. Elle est organisée et réalisée par les jeunes bénévoles de la section jeunesse, tous les soirs de la semaine, du CP à la classe de troisième. »

Le vestiaire solidaire, qui permet aux bénéficiaires d’obtenir des vêtements et des produits d’hygiène, a enregistré près de 400 rendez-vous en 2024.

De nouveaux ateliers

Pour 2025, la Croix-Rouge monégasque va continuer d’innover en proposant un atelier de gestion budgétaire : « L’objectif est de leur apprendre à suivre leurs dépenses, à lire des factures, à réaliser quelques économies. Il s’agit de les sensibiliser aux bonnes pratiques, en leur donnant des exemples concrets et même des outils », a expliqué Valérie Corporandy.

Autre nouveauté : la mise en place d’un service de coiffure solidaire par des bénévoles qui ont cette compétence : « L’idée devrait se mettre en place prochainement », a-t-elle poursuivi. « Nous allons organiser des services de coiffure une fois par mois dans un premier temps, aux personnes aidées par notre service social. »

« 100% de nos jeunes scolarisés à Monaco sont initiés aux gestes de premiers secours »

La section secourisme de la Croix-Rouge monégasque joue un rôle crucial en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, assurant des missions de secours, de prévention et de formation. Grâce à 150 bénévoles et une dizaine de salariés, elle a totalisé 23 000 heures de bénévolat en 2024 .

« Sur l’année 2024, nos bénévoles secouristes ont participé à 240 dispositifs prévisionnels de secours et souvent plusieurs le même jour. Ce qui demande de grosses ressources humaines » , a souligné le Dr Mathieu Liberatore. L’organisation répond à une demande croissante liée à l’intense activité événementielle de Monaco, et même en France. « Nous avons eu des secouristes qui ont eu la chance de participer à des événements exceptionnels comme le Tour de France et les Jeux Olympiques de Paris. C’est aussi une manière de valoriser leurs compétences et le travail qu’ils font depuis plusieurs années.»

En 2024, 5 000 personnes ont été initiées aux gestes de premier secours, soit un chiffre considérable au regard de la population monégasque : « Ce qui est important, c’est le nombre de personnes qui sont initiées aux gestes de premiers secours. 100 % des élèves scolarisés en Principauté sont initiés et sensibilisés » , précise-t-il. Pour 2025, l’objectif est de poursuivre cet engagement avec de nouvelles formations adaptées aux lycéens pour leur parcours professionnel, sur la base du volontariat et aux personnes en situation de handicap.

Autre axe de développement, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, désormais proposé pour répondre aux besoins de divers professionnels en Principauté, notamment la police maritime : « C’est quelque chose que nous avons mis en place il y a deux ou trois ans et on est en mesure de le pérenniser », a-t-il conclu.

42 aides internationales

Membre actif du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge Monégasque joue un rôle clé dans la coordination des actions humanitaires mondiales.

Pour l’année 2024, ce sont 42 aides internationales apportées par la CRM qui se sont élevées à près de 660 000 euros afin de répondre non seulement aux appels du Mouvement international en faveur des pays frappés par des catastrophes naturelles, des mouvements massifs de populations ou encore par de crises sanitaires ou économiques.

Suivant la complexité de la situation du pays en crise, la CRM peut, sous l’impulsion de son comité exécutif, lancer un appel aux dons et ainsi soutenir les populations en détresse : « Nous avons lancé deux appels en 2024 : l’un pour le Liban qui a été abondé par la population Monégasque et un autre suite aux inondations qui ont eu lieu en Espagne. Grâce à une alliance avec les petites sociétés nationales, plus de 300 000 euros ont été alloués à la Croix-Rouge Espagnole », a déclaré Frédéric Platini.

En parallèle, la CRM mène 15 projets bilatéraux sur 13 zones d’intervention, avec un focus particulier sur l’Afrique. Son rayonnement international lui permet d’être désormais un pilier influent, comme en témoignent les rencontres du Prince Albert II avec les présidentes de la FICR et du CICR. « Aujourd’hui, nous sommes vraiment partie prenante et nous pouvons influer sur certaines décisions », a-t-il indiqué.

Le respect du droit international humanitaire

Le respect du droit international humanitaire (DIH) est un enjeu central pour la CRM. Du 12 au 14 octobre 2025, la Principauté accueillera 52 délégations sur deux jours pour une réunion stratégique pour aborder deux défis majeurs :

le respect du DIH : « En 2024, 34 membres de la Croix-Rouge, qu’ils soient bénévoles, salariés ou staff, ont été tués sur des zones de conflits. C’est inédit. Aujourd’hui, la Croix-Rouge peut être vue comme une cible, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. Le respect du DIH est une priorité aujourd’hui. »

Les effets du changement climatique sur les crises humanitaires : « 65% des appels d’urgence en 2024 concernaient des catastrophes climatiques. L’impact du climat est aujourd’hui l’une des principales causes des crises humanitaires. »

Enfin, Danielle Cottalorda a conlu en dévoilant l’agenda et les grandes dates, dont celle du Gala, prévu le 12 juillet : « On va essayer d’améliorer le format du gala et de le rendre plus dynamique. »

L’agenda 2025

8 mars : À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes la Croix-Rouge Monégasque s’associe aux autres entités et institutions du comité des Droits des Femmes.

: À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes la Croix-Rouge Monégasque s’associe aux autres entités et institutions du comité des Droits des Femmes. 7 avril : Assemblée générale et remise des diplômes de secourisme à près de 600 personnes formées en 2024 dont une majorité de jeunes collégiens.

: Assemblée générale et remise des diplômes de secourisme à près de 600 personnes formées en 2024 dont une majorité de jeunes collégiens. 8 mai : Seconde édition de la journée Portes Ouvertes Croix-Rouge en marge de la journée mondiale du mouvement de la Croix-Rouge.

: Seconde édition de la journée Portes Ouvertes Croix-Rouge en marge de la journée mondiale du mouvement de la Croix-Rouge. 12 juillet : 76ᵉ Gala de la Croix-Rouge Monégasque.

: 76ᵉ Gala de la Croix-Rouge Monégasque. 12 au 14 octobre : Leadership Meeting 2025.

: Leadership Meeting 2025. 25 octobre : 21ᵉ braderie de la Croix-Rouge Monégasque.

