Le Prince Albert II à la rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque mobilisés pour les JO

Et il n’était pas venu tout seul !

Ce mercredi 8 août 2024, le Prince Albert II, président de la Croix-Rouge de Monaco, a rendu visite au centre opérationnel de la Croix-Rouge française à Montrouge afin de découvrir les dispositifs mis en place pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Accompagné de la Princesse Alexandra de Hanovre, il a eu l’occasion de rencontrer une partie des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque qui œuvrent main dans la main avec la société française.

« C’est passionnant de voir à quel point tout le monde est motivé et engagé pour la bonne réussite de ces jeux mais aussi tout ce qu’il se passe autour des jeux parce qu’il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres événements », a déclaré le Souverain au micro de Monaco Info avant d’ajouter que « tout le monde est non seulement prêt et paré à toute éventualité mais aussi participe à l’esprit des jeux. »

Jusqu’au 10 août prochain, les 16 volontaires de la Croix-Rouge monégasque assureront la sécurité des athlètes et des spectateurs lors des nombreuses épreuves qui ont lieu entre le stade Vélodrome de Marseille et les différents sites de la capitale. Et ils seront peut-être présents pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 également !

En tout, ce sont plus de 5 000 secouristes et 8 000 bénévoles mobilisés. Ils viennent de la France entière, de l’Outre Mer, d’Andorre, de Monaco et d’autre pays européens.

