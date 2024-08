Il Principe Alberto II incontra i volontari della Croce Rossa monegasca mobilitati per le Olimpiadi

E non era solo!

Mercoledì 8 agosto 2024, il Principe Alberto II, Presidente della Croce Rossa di Monaco, ha visitato il centro operativo della Croce Rossa francese a Montrouge per scoprire le infrastrutture predisposte per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Accompagnato dalla Principessa Alexandra di Hannover, ha avuto l’opportunità di incontrare alcuni dei volontari della Croce Rossa monegasca che lavorano fianco a fianco con l’organizzazione francese.

“È emozionante vedere quanto siano tutti motivati e coinvolti per il successo di questi Giochi, ma anche di tutto ciò che li circonda, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono altri eventi”, ha dichiarato il Sovrano a Monaco Info, prima di aggiungere che “non solo sono tutti pronti e preparati per qualsiasi evenienza, ma partecipano anche allo spirito delle Olimpiadi”.

Fino al 10 agosto, i 16 volontari della Croce Rossa monegasca garantiranno la sicurezza di atleti e spettatori in occasione dei numerosi eventi che si svolgeranno tra lo stadio Velodrome di Marsiglia e le varie sedi della capitale. E forse saranno presenti anche alle Paralimpiadi di Parigi 2024!

In totale, sono stati mobilitati più di 5.000 soccorritori e 8.000 volontari. Provengono da tutta la Francia, dai Dipartimenti e Territori francesi d’oltremare, da Andorra, Monaco e da altri Paesi europei.

