Князь Альбер II встретился с добровольцами Красного Креста Монако, работающими на Олимпийских играх

Он пришёл не один!

В среду, 8 августа, Князь Альбер II, президент Красного Креста Монако, посетил рабочий центр Французского Красного Креста в г. Монруж, чтобы ознакомиться с мерами, принятыми на период Олимпийских игр в Париже.

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Вместе с принцессой Александрой Ганноверской он встретился с добровольцами Красного Креста Монако, работающими вместе со своими французскими коллегами.

«Интересно видеть, насколько все мотивированы и заинтересованы в успехе этих Игр, а также то, что происходит на полях Игр, ведь не надо забывать, что происходят и другие события», заявил Князь в эфире Monaco Info, добавив, что «все не просто готовы к любым случайностям, но еще и участвуют в духе Игр. »

До 10 августа 16 волонтёров Красного Креста Монако будут обеспечивать безопасность спортсменов и зрителей на различных соревнованиях, которые пройдут на стадионе «Велодром» в Марселе и в разных местах в столице. Может быть, они будут работать и на Параолимпийских играх в Париже!

Всего мобилизовано более 5 000 спасателей и 8 000 добровольцев. Они приехали со всей Франции, из заморских департаментов, Андорры, Монако и других европейских стран.

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