Париж 2024: Князь Альбер II тронут чествованием столетия участия своего деда, Джона Б. Келли-старшего, в Олимпийских играх

В четверг на Олимпийских играх в Париже прошла трогательная церемония по случаю золотой медали в гребле, которую Джон Б. Келли-старший завоевал на Олимпийских играх в Париже в 1924 году. На организованном Международной федерацией гребного спорта приеме, среди прочих, собрались Князь Альбер II, семья Келли и Томас Бах, председатель Международного Олимпийского комитета.

Идея отдать дань памяти Джону Б. Келли-старшему зародилась еще три года назад, на Олимпийских играх в Токио. Князь Альбер II, внук знаменитого американского гребца, принял эту инициативу с глубоким воодушевлением.

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Его дед по материнской линии по прозвищу «Джек» вошёл в историю гребного спорта, завоевав три золотые олимпийские медали, последнюю из которых – в Париже, в 1924 году в соревнованиях по парной двойке.

Трогательная церемония

Приём на олимпийском объекте в Вер-сюр-Марн очень тронул Князя. После вручения медалей победителям соревнований по парной двойке среди мужчин он поделился своими впечатлениями от этого особо важного для него чествования.

«Для меня – большая честь вручать эти медали. С моими кузенами из Филадельфии и близкими друзьями мы вспоминали моего деда по материнской линии. Сто лет назад, на другом водохранилище (в Аржентёй), почти день в день, он со своим кузеном, Полем Костелло, завоевал свою третью золотую медаль.

Парная двойка – это действительно семейная история. Мы с Жаном-Кристофом Ролланом хотели отпраздновать это столетие и отметить участие моей семьи в олимпийском движении, в том, что делает Игры красивыми. Несмотря на то, что все было сто лет назад, ценности остались прежними, и мы должны продолжать их праздновать.

Мой дед по материнской линии был невероятным спортсменом, но у него ещё был и свой взгляд на мир, в частности, благодаря спорту. Мы счастливы чествовать его», заявил Князь.

Князь Альбер II, семья Келли, Томас Бах и Жан-Филипп Роллан © Фото Грег Мартен (Greg Martin) / МОК

Тесная связь между прошлым и настоящим

Церемония позволила создать символическую связь между славным прошлым Джона Б, Келли-старшего и нынешними достижениями олимпийских спортсменов. Для семьи Келли, специально приехавшей из США, это чествование является историческим признанием вклада Джона Келли в гребной спорт и семейным наследием.

Жан-Кристоф Роллан, президент Международной федерацией гребного спорта, и Томас Бах, председатель МОК, не преминули напомнить, что «этот сын Филадельфии вошёл в историю гребного спорта: человек, гребец, легенда. Помимо этого юбилея, мы чествуем эту олимпийскую семью: Джона Б. Келли-младшего (бронзового призера в гребном спорте на Играх 1956 года), Князя Альбера II, пятикратного участника зимних Игр в бобслее с 1988 по 2002 год, Княгиню Шарлен, в то время Шарлен Уиттсток, пловчиху на Играх 2000 года».

Князь Альбер II вручил золотые медали победителям в парной двойке на водном стадионе в Вер-сюр-Марн. Румыны А.С. Корнеа и М. Энаше взошли на верхнюю ступеньку © Международная федерация гребного спорта / Бенедикт Тюфнель (Benedict Tufnel) Они опередили голландцев М. Твеллаара и С Бренника (2-е место) и ирландцев Д. Линча и П. Дойла (3-е место) © Международная федерация гребного спорта / Бенедикт Тюфнель (Benedict Tufnel) © Международная федерация гребного спорта / Бенедикт Тюфнель (Benedict Tufnel) © Международная федерация гребного спорта / Бенедикт Тюфнель (Benedict Tufnel)

Париж 2024: Князь Альбер II со своими кузенами Сюзан Келли Фон Медикус и Джоном Б. Келли III присутствовали на соревнованиях по гребле, их семейному спорту