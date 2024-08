Paris 2024 : le Prince Albert II ému après l’hommage centenaire à son grand-père John B. Kelly Sr. aux JO

Le site des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été le théâtre d’une cérémonie émouvante ce jeudi à l’occasion du centenaire de la médaille d’or en aviron remportée par John B. Kelly Sr. aux Jeux de Paris 1924. Organisée par World Rowing, cette réception a rassemblé des personnalités telles que le Prince Albert II, la famille Kelly et Thomas Bach, Président du Comité International Olympique.

L’idée de rendre hommage à John B. Kelly Sr. avait germé il y a trois ans, lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Prince Albert II, petit-fils de l’illustre rameur américain, avait accueilli cette initiative avec une profonde émotion.

Son grand-père maternel, surnommé « Jack », avait marqué l’histoire de l’aviron avec trois médailles d’or olympiques, dont la dernière fut remportée à Paris en 1924 dans l’épreuve du deux de couple.

Une cérémonie chargée d’émotions

La réception, qui s’est déroulée sur le site de Vaires-sur-Marne, a été un moment fort pour le Prince. Après avoir remis les médailles de l’épreuve du deux de couple hommes, il a partagé ses impressions sur cet hommage qui lui tenait particulièrement à cœur.

« J’étais très honoré de remettre ces médailles. Avec mes cousins de Philadelphie et mes amis proches, on a eu une pensée pour mon grand-père maternel. Il y a cent ans, pas tout à fait sur le même bassin (à Argenteuil), mais presque jour pour jour, il remportait sa troisième médaille d’or, avec son cousin Paul Costello.

C’était vraiment une histoire de famille, en deux de couple. Avec Jean- Christophe Rolland, on a voulu célébrer ce centenaire et cette belle implication de ma famille dans l’olympisme, dans ce qui fait la beauté de ces Jeux. Même si c’était il y a cent ans, les valeurs sont toujours les mêmes et on doit continuer de les célébrer.

Mon grand-père maternel était un athlète extraordinaire, mais il avait également cette belle vision de ce que devait être le monde, grâce aussi au sport. Nous avons été très heureux de lui rendre hommage », a confié le Souverain.

Le Prince Albert II, aux côtés de la famille Kelly, Thomas Bach et Jean-Philippe Rolland © Photo Greg Martin / CIO

Un lien fort entre passé et présent

La cérémonie a permis de créer un lien symbolique entre le passé glorieux de John B. Kelly Sr. et les performances actuelles des athlètes olympiques. Pour la famille Kelly, venue spécialement des États-Unis, cet hommage représente une reconnaissance durable de l’impact de Jack Kelly sur le sport de l’aviron et son héritage familial.

Jean- Christophe Rolland, Président de World Rowing et Thomas Bach, Président du Comité International Olympique, n’ont pas manqué de rappeler que « cet enfant de Philadelphie a marqué l’histoire de l’aviron : un homme, un rameur, une légende. Au-delà de cet anniversaire, c’est aussi cette famille olympique que l’on célèbre, avec John B. Kelly Jr. (médaillé de bronze en aviron aux Jeux de 1956), le Prince Albert II avec cinq participations en bobsleigh aux Jeux d’hiver de 1988 à 2002, la Princesse Charlène, alors Charlène Wittstock, nageuse aux Jeux de 2000 ».

Le Prince Albert II a remis la médaille d’or aux vainqueurs du deux de couple, au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Les Roumains A.S. Cornea et M. Enache sont montés sur la plus haute marche du podium © World Rowing / Benedict Tufnel Ils devancent les Néerlandais M. Twellaar et S. Broenink (2e) et les Irlandais D. Lynch et P. Doyle (3e) © World Rowing / Benedict Tufnel © World Rowing / Benedict Tufnel © World Rowing / Benedict Tufnel

