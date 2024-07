Paris 2024 : le Prince Albert II et ses cousins Susan Kelly Von Medicus et John B. Kelly III ont assisté à l’aviron, un sport de famille

Sur le plan d’eau de Vaires-sur-Marne, le rameur monégasque Quentin Antognelli a tout donné lors des quarts et demi-finales des Jeux Olympiques de Paris 2024, en présence du Prince Albert II et de ses cousins, venus assister à ce sport bien cher à leurs yeux.

Le soleil était de retour à Paris, irradiant de chaleur le plan d’eau de Vaires-sur-Marne et ajoutant une difficulté supplémentaire à ces épreuves déjà très exigeantes. Parmi les spectateurs, le Prince Albert II était accompagné de ses cousins Susan Kelly Von Medicus et John B. Kelly III, les petits-enfants de John B. Kelly Sr, triple médaillé d’or olympique en aviron.

Publicité

La présence du Souverain et de ses proches souligne l’importance de cette compétition pour la Principauté et pour la famille Kelly. Ce soutien est une source de motivation supplémentaire pour Quentin Antognelli, qui porte fièrement les couleurs de son pays.

Quentin Antognelli félicité par le Souverain, après la course © Photo Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

La rude concurrence des rameurs internationaux

Malgré tous ses efforts, Quentin Antognelli a terminé 5e du quart de finale, se qualifiant ainsi pour les demi-finales C/D avec l’espoir de faire mieux dès le lendemain.

Pour se qualifier pour les demi-finales A/B, Quentin Antognelli devait finir parmi les trois premiers. Cependant, la compétition s’est avérée redoutable, avec l’Uruguayen Cetraro Berriolo qui a brillé en terminant 3e (6:51.43), juste derrière le Néo-Zélandais Mackintosh (1er, 6:48.01) et le Danois Nielsen (2e, 6:49.69).

Antognelli a livré une bataille acharnée mais a terminé 5e (6:58.89), quelques secondes derrière le Brésilien Verthein Ferreira (4e, 6:55.36) et devant le Hongkongais Chiu (6e, 7:13.70).

« J’étais avant tout concentré sur moi-même, plus que sur les autres. J’ai essayé de garder mon rythme et d’accélérer sur la fin. Je suis assez content, car j’ai signé une deuxième partie de course plus rapide que la première. Même sur l’enlevage, je n’ai pas l’impression de m’être donné à fond. Sur la partie centrale, j’ai fait sans doute un peu trop l’erreur de rester dans mon rythme. J’aurais dû peut-être essayer m’accrocher plus à l’Uruguayen, quitte à complètement « sauter » dans le dernier 500m. Mais pas sûr que ce serait passé, tellement l’Uruguayen a été solide », s’est-il exprimé à l’issue de la course.

Il poursuit : « J’ai discuté avec le Hongrois qui était en demi-finales A/B il y a trois ans : il n’est pas passé ici. Il est en à ses troisièmes Jeux, le niveau est vraiment très élevé. De sérieux concurrents comme l’Américain et le Bulgare (médaillé aux championnats d’Europe il y a deux ans) n’ont pas accédé aux demi-finales A/B.

Ce seront des courses de haut niveau. Je vais me battre pour chercher la meilleure place possible. J’ai toujours en tête de faire mieux qu’à Tokyo (15e, 3e de la finale C), mais ça va être très chaud compte tenu des adversaires. Ce n’est pas impossible. Je vais tout faire pour passer en finale C ».

© DR

Une nouvelle opportunité dès le lendemain en demi-finales

Malgré sa détermination et le soutien de ses proches, Quentin Antognelli n’a malheureusement pas réussi à se hisser parmi les trois premiers lors des demi-finales C/D, finissant 5e avec un temps de 7:14.32. L’Américain Plihal a remporté la course (6:56.96), suivi du Bulgare Vasilev (6:57.75) et du Paraguayen Insfran (7:00.93), qui eux se sont qualifiés pour la finale C.

L’objectif final : la finale D

Antognelli se prépare donc désormais pour la finale D, qui déterminera son classement final entre la 19e et la 24e place. Cette course se tiendra ce vendredi 2 août, offrant au rameur monégasque une dernière chance de démontrer sa détermination et son talent sur les eaux de Vaires-sur-Marne.

Paris 2024 : présent en tribunes, le Prince Albert II livre ses impressions sur les performances des athlètes monégasques