Le Prince Albert II : « L’AS Monaco est un formidable ambassadeur pour la Principauté »

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène tiennent le maillot domicile en rouge et blanc, ainsi que le maillot extérieur en vert sapin © AS Monaco

Dans une interview exclusive accordée à l’AS Monaco à l’occasion de son Centenaire, le Souverain monégasque a partagé son amour pour l’équipe, ses souvenirs d’enfance et ses vœux pour l’avenir du club, soulignant l’importance de son rôle dans l’image de Monaco à l’international.

« Écoutez, tout simplement, l’AS Monaco Football Club, c’est le club de la Principauté. Même si nous avons une petite équipe nationale, c’est vraiment le club qui représente la Principauté à l’étranger. C’est un formidable ambassadeur pour la Principauté », a déclaré le Prince Albert II avec fierté. Pour le Souverain, l’AS Monaco incarne bien plus qu’une simple équipe de football, c’est un vecteur de rayonnement pour Monaco, un véritable emblème de la culture monégasque.

Il est évident que pour le Prince, le lien entre le club et la Principauté va bien au-delà du sport. Il voit dans l’AS Monaco un rôle clé dans l’image et la réputation de Monaco à l’échelle mondiale, un rôle que le club assume avec brio depuis ses débuts.

© AS Monaco

© AS Monaco

Le Prince Albert II assiste à l’exceptionnel dîner de gala du Centenaire de l’AS Monaco

Le Prince Albert II a également partagé un souvenir marquant de son enfance, lorsqu’il a été inscrit à l’école de football de l’AS Monaco. « J’étais très jeune lorsque mes parents m’ont inscrit à l’école de football à l’AS Monaco. À l’époque, non seulement les éducateurs sont venus bien après, mais il y avait aussi les joueurs professionnels qui étaient nos entraîneurs », raconte-t-il avec émotion.

Pour le Prince, cette expérience fut déterminante : « Pour nous, c’était merveilleux d’avoir les joueurs de l’équipe première qui prenaient de leur temps pour nous entraîner et pour nous apprendre le football », explique-t-il, soulignant la proximité et l’engagement des joueurs, qui ont su partager leur savoir et leur passion avec les plus jeunes.

Des joueurs inoubliables

Quand il évoque les joueurs qui ont marqué l’histoire du club, le Prince Albert II a du mal à en choisir un seul : « Enfin, je peux en dégager quelques-uns, mais je pourrais en nommer beaucoup, beaucoup plus », confie-t-il. Parmi ses favoris, il cite des figures historiques comme Henri Biancheri et Jean Petit, mais aussi des légendes plus récentes comme Kylian Mbappé, qui a fait briller l’AS Monaco sur la scène européenne.

« Chronologiquement, je ne peux pas ne pas citer Henri Biancheri, mais aussi Jean Petit et Delio Onnis. Puis plus près de nous, Thierry Henry et Kylian Mbappé », ajoute le Prince. Une manière de rendre hommage à ceux qui ont façonné l’identité du club à travers les générations.

© AS Monaco

Les grands moments du club

Le Prince Albert II se souvient également de ses moments de fierté, notamment du titre de champion de France de 1978, qu’il n’a pas pu vivre sur place, étant alors étudiant aux États-Unis. « C’est par télégramme, à l’époque, que j’ai félicité Jean Petit et l’équipe », raconte-t-il. « J’avais eu un message très tôt le matin pour me dire que l’AS Monaco était champion de France ».

Pour le Prince, chaque titre remporté par l’AS Monaco reste gravé dans la mémoire collective, un symbole de l’excellence du club. « Tous les titres ont une saveur et une résonance particulière », affirme-t-il, montrant à quel point chaque victoire nourrit un sentiment de fierté et de reconnaissance envers le club.

© AS Monaco

L’AS Monaco célèbre son centenaire : 100 ans d’histoire, de passion et de succès

De grandes ambitions

Le Prince Albert II n’hésite pas à rêver grand pour l’avenir de l’AS Monaco. Il espère voir le club décrocher de nouveaux titres, aussi bien en championnat qu’en Coupe de France. « On peut souhaiter le plus de succès possible, le plus de titres de champion de France, ainsi que des titres de Coupe de France », déclare-t-il. Il souligne également l’importance de ne pas oublier cette compétition, qui fait partie de l’histoire et du palmarès prestigieux du club.

Cependant, l’optimisme du Prince ne s’arrête pas là. « Mais, bien sûr, pourquoi ne pas rêver à une Coupe d’Europe ? », lance-t-Il, avant de préciser : « Je ne parle même pas de la Ligue des champions, mais j’aimerais beaucoup voir l’ASM décrocher une autre Coupe d’Europe ».

Le Directeur général Thiago Scuro, le Président Dmitri Rybolovlev et le Prince Albert II lors du match contre Montpellier dédié au Centenaire du club © AS Monaco

Et pour les 100 prochaines années…

Dans ses vœux pour l’avenir, le Prince Albert II souhaite que l’AS Monaco continue à prospérer, tout en offrant des moments de joie à ses supporters à travers le monde. « Il faut leur souhaiter pour les 100 prochaines années beaucoup de joie et beaucoup de succès », conclue-t-il. « Et voilà, leur permettre de donner du plaisir à beaucoup de personnes à travers le monde ».

