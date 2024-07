Paris 2024 : présent en tribunes, le Prince Albert II livre ses impressions sur les performances des athlètes monégasques

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Prince Albert II a fait le déplacement pour soutenir en personne la délégation monégasque. Présent en tribunes, il n’a pas manqué de livrer ses impressions sur les premières performances de ses compatriotes.

Dans la capitale française depuis la cérémonie d’ouverture, le Souverain se montre particulièrement présent et d’un grand soutien pour les athlètes monégasques. Alors que la majorité d’entre eux ont déjà performé dans leurs épreuves respectives, le Prince partage ses premières impressions sur la compétition.

« Ces Jeux ont commencé de façon merveilleuse avec une très belle cérémonie d’ouverture, un peu humide, mais qui était vraiment spectaculaire et très différente des autres. Cette parade des athlètes sur la Seine a été saisissante. Voir chanter Céline Dion, L’Hymne à l’amour d’Edith Piaf à la fin, était émouvant et extraordinaire.

Les compétions de nos athlètes ont débuté avec des fortunes diverses. C’est le lot des Jeux qui sont complètement différents des autres. Il y a aussi malheureusement des journées où ça ne sourit pas toujours, mais il faut qu’on con8nue, qu’on avance.

Pour les athlètes qui sont encore en lice, je crois qu’il y a de beaux résultats à obtenir. On va être là pour les encourager et pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes ».

Paris 2024 : le Prince Albert II soutient les valeurs de l’Olympisme

Les réactions de Théo Druenne après son 800m nage livre

Dans la piscine de Paris La Défense Arena, Théo Druenne, jeune espoir de la natation monégasque, a fait vibrer les spectateurs lors des séries du 800m nage libre. Sous les yeux attentifs du Prince Albert II, mais aussi de son père Romain et de son grand-père Jean-Claude, le jeune homme a achevé les seize longueurs de bassin avec un temps honorable de 8:25.01.

« Je suis parti sur mes allures. J’ai essayé d’accélérer à partir du 400m, mais il me manquait beaucoup de repères. Techniquement, je n’étais pas au top. Au final, j’ai optimisé ce que je sais faire, compte tenu des petits pépins que j’ai rencontrés lors de la préparation », confie-t-il.

Théo Druenne a particulièrement été bluffé par l’ambiance des 15 000 spectateurs présents ce jour-là : « Nager devant autant de monde, c’est impressionnant. Dans la chambre d’appel, on entendait le bruit assourdissant ».

© Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

Les larmes de Xiaoxin Yang au tennis de table

L’image forte de ces Jeux pour la Principauté jusqu’à maintenant reste sans doute celle de Xiaoxin Yang, en larmes après sa défaite au premier tour du tournoi de tennis de table. Exemptée du premier tour, elle a affronté la Tchèque Matelova dimanche soir à l’Arena Paris Sud.

Après un début de match difficile et un premier set perdu 13-15, la pongiste monégasque n’a pu trouver son rythme, perdant finalement la rencontre 4-2. Malgré un sursaut d’orgueil dans le troisième et le quatrième set (11-8, 11-6), Xiaoxin Yang a dû s’incliner dans les cinquième et sixième sets (5-11, 7-11), quittant les Jeux dès les 32e de finale.

L’amertume était grande : « Je suis un peu déçue. Je n’ai pas très bien joué. Je me suis mis un peu trop de pression », s’est-elle exprimée.

© Stéphan Maggi / Comité Olympique Monégasque

