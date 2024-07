Paris 2024 : voici les premiers résultats des athlètes monégasques aux Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont en plein essor et les athlètes monégasques s’efforcent de laisser leur empreinte sur cet événement prestigieux. La délégation de Monaco, bien que modeste en nombre, présente une détermination sans faille pour rivaliser avec les meilleurs du monde.

Tout d’abord, lors de la cérémonie d’ouverture, les porte-drapeaux Lisa Pou et Théo Druenne ont mené la délégation monégasque avec fierté devant le public parisien. Lisa Pou, spécialisée dans la natation marathon et Théo Druenne, nageur de 800 mètres nage libre, ont tous deux montré une détermination et un enthousiasme exemplaires​.

Faisons le point sur les premiers résultats de nos athlètes, depuis le samedi 27 juillet jusqu’à présent.

Direction les quarts de finale pour Quentin Antognelli

Quentin Antognelli, le rameur monégasque, a marqué les esprits en terminant quatrième de sa série de skiff (2 000 mètres) avec un temps de 7:02.15 à Vaires-sur-Marne. Malgré cette performance, il était aux repêchages ce dimanche matin, où il a affronté des concurrents venus de Thaïlande, d’Indonésie, d’Inde et de Libye.

Le rameur du Rocher a brillamment rebondi en remportant sa course de repêchage avec un temps de 7:10.00, devançant l’Inde (7:12.41) et l’Indonésie (7:19.60). Il se prépare maintenant pour les quarts de finale, prévus mardi matin à 10h10.

© DR

Xiaoxin Yang éliminée en 32e de finale

Coup dur, hélas, pour Xiaoxin Yang au tournoi de tennis de table. Après avoir été exemptée du premier tour grâce à son classement, elle a malheureusement été battue par la Tchèque Hana Matelova (4-2) en 32e de finale.

La pongiste monégasques, menée 2-0, a réussi à revenir à 2-2 avant de céder les deux dernières manches.

© DR

Théo Druenne septième sur le 800m NL

Le nageur Théo Druenne (19 ans) a pris la septième place de sa série du 800 mètres nage libre avec un temps de 8:25.01, améliorant ainsi son temps d’engagement de 8:32.98.

Bien que cette performance ne lui permette pas de passer au tour suivant, elle reste prometteuse pour la suite de sa carrière.

© DR

Mention spéciale au rugbyman Antoine Zeghdar et sa médaille d’or

Célébration éclatante pour l’équipe de France de rugby à 7, qui décroche sa première médaille d’or à domicile en battant les redoutables et imprévisibles Fidji en finale.

Natif de la Principauté et formé à l’AS Monaco Rugby, Antoine Zeghdar a joué un rôle crucial dans cette victoire historique, portant les Bleus au sommet des Jeux Olympiques de Paris 2024.

© DR

