Paris 2024 : Revivez le passage du Prince Albert II et de la Princesse Charlène au Palais de l’Élysée pour les Jeux Olympiques

Le 26 juillet, à quelques heures de la cérémonie d’ouverture tant attendue des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont été accueillis en grande pompe par le Président M. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, au Palais de l’Élysée.

Cette rencontre de haut niveau, marquée par l’élégance et la convivialité, précède une série d’événements prestigieux célébrant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024.

En effet, à la veille de la cérémonie d’ouverture, le Couple Princier a honoré de leur présence le dîner exclusif organisé par le Comité Olympique International (CIO) sous la majestueuse Pyramide du Louvre.

Le Président Macron a exprimé sa gratitude pour la participation du Souverain monégasque et de son épouse aux festivités, soulignant l’importance de ces Jeux pour la France et pour l’unité internationale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Couple Princier était accompagné de ses deux jumeaux, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.

La réception à l’Élysée et le dîner au Louvre s’inscrivent dans une série d’événements protocolaires et festifs visant à célébrer l’esprit olympique et l’amitié entre les nations. Retour en images sur ces deux moments forts.

Le Prince Albert II soutient les valeurs de l’Olympisme

Le Couple Princier lors du dîner au Louvre © Jeanne Accorsini

© Eliot Blondet